Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live gironi A, B, C

I risultati di Serie C 2018-2019 che attendiamo domenica 10 marzo sono quelli che riguardano la trentesima giornata: nel campionato della terza divisione stiamo arrivando a grandi passi verso la conclusione della stagione regolare, e per di più anche le gare saltate all’inizio dell’anno si stanno recuperando. I tre gironi saranno protagonisti oggi: il girone A con la sola Pro Vercelli-Siena che si gioca alle ore 14:30, poi avremo l’intero programma del girone B che scatta alle ore 14:30 con Sudtirol-Giana Erminio e prosegue alle ore 16:30 con AlbinoLeffe-Teramo, Fermana-Rimini, Imolese-Renate, Monza-Vis Pesaro, Ravenna-Fano, Sambendettese-Vicenza e Virtus Verona-Feralpisalò per concludersi alle ore 20:30 con Triestina-Pordenone. Il girone C inizia alle ore 14:30 con Catanzaro-Catania, Paganese-Reggina, Rende-Sicula Leonzio, Siracusa-Virtus Francavilla e Trapani-Casertana; alle ore 16:30 ci saranno Monopoli-Bisceglie e Potenza-Rieti, l’ultima partita in programma sarà quella delle ore 18:30 con Juve Stabia-Cavese.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Il quadro delle classifiche per i risultati di Serie C è piuttosto chiaro: nel girone B il Pordenone potrebbe definitivamente chiudere i conti in termini di promozione diretta vincendo a Trieste, prendendosi un sostanziale vantaggio che, con otto giornate da disputare, metterebbe probabilmente la parola fine sulla corsa. Alle spalle di queste due squadre però la lotta è serrata, e riguarda la possibilità di arrivare direttamente alla fase nazionale dei playoff: bella occasione per il Monza che ospita la Vis Pesaro e per la Feralpisalò, impegnata sul campo della Virtus Verona, ci provano anche Sudtirol e Ravenna che hanno partite casalinghe abbordabili. Nel girone C la Juve Stabia non ha ancora perso, ma comunque ha rallentato la sua marcia rendendo possibile una rimonta: ci crede sul serio il Trapani che però sta attraversando un momento delicato che potrebbe anche sfociare nell’esclusione dal campionato. Catanzaro e Catania si giocano in una sfida diretta la possibilità di essere la terza forza della classifica, con vista sul secondo posto ed eventualmente anche sulla vittoria del girone se la Juve Stabia dovesse crollare; vedremo cosa faranno le Vespe, che oggi ospitano una Cavese certamente inferiore ma anche in un buon momento.

RISULTATI SERIE C: 30^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14:30 Pro Vercelli-Siena

CLASSIFICA GIRONE A

Entella 56

Piacenza 52

Arezzo 50

Siena 48

Carrarese, Pisa 47

Pro Vercelli 46

Pro Patria 43

Novara 39

Pontedera 36

Juventus U23 32

Gozzano, Olbia, Alessandria 31

Pistoiese 30

Arzachena (-1) 24

Albissola 19

Cuneo (-23) 17

Lucchese (-16) 14

GIRONE B

ore 14:30 Sudtirol-Giana Erminio

ore 16:30 AlbinoLeffe-Teramo

ore 16:30 Fermana-Rimini

ore 16:30 Imolese-Renate

ore 16:30 Monza-Vis Pesaro

ore 16:30 Ravenna-Fano

ore 16:30 Sambenedettese-Vicenza

ore 16:30 Virtus Verona-Feralpisalò

ore 20:30 Triestina-Pordenone

CLASSIFICA GIRONE B

Pordenone 58

Triestina (-1) 51

Feralpisalò 50

Sudtirol, Imolese, Monza 46

Ravenna 42

Fermana 40

Sambenedettese 38

Vicenza 37

Vis Pesaro 34

Ternana, Gubbio 33

Rimini 32

Teramo, Renate 31

AlbinoLeffe, Fano 29

Giana Erminio 27

Virtus Verona 26

GIRONE C

ore 14:30 Catanzaro-Catania

ore 14:30 Paganese-Reggina

ore 14:30 Rende-Sicula Leonzio

ore 14:30 Siracusa-Virtus Francavilla

ore 14:30 Trapani-Casertana

ore 16:30 Monopoli-Bisceglie

ore 16:30 Potenza-Rieti

ore 18:30 Juve Stabia-Cavese

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia (-1) 62

Trapani (-1) 58

Catanzaro, Catania 51

Casertana 40

Monopoli (-2) 38

Vibonese 37

Potenza, Rende (-1) 36

Cavese 35

Virtus Francavilla 34

Reggina (-8), Viterbese, Sicula Leonzio 32

Bisceglie 26

Siracusa (-1), Rieti 25

Paganese 11



