Valladolid Real Madrid, bufera Var/ Due gol annullati, ma la sala video è vuota

Polemiche in Spagna per Valladolid–Real Madrid, partita valida per la 27esima giornata della Liga. Nel primo tempo è successo davvero di tutto all’Estadio José Zorrilla: due gol sono stati annullati, un rigore è stato sbagliato e ci sono stati altri due gol regolari. Ma hanno fatto discutere le immagini mostrate dalla tv spagnola che dopo la rete annullata al 14’ a Sergio Guardiola per fuorigioco ha mostrato la sala Var, che era completamente vuota. Le immagini hanno subito fatto il giro del web e dei social. Molti tifosi anti-madridisti hanno urlato allo scandalo, visto che qualche minuto dopo l’arbitro Jesus Gil Manzano ha annullato un altro gol per i padroni di casa, ancora una volta con l’ausilio del Var. Il Real Madrid è da sempre criticato in Spagna perché ritenuto troppo influente sulla classe arbitrale. Ma c’era davvero qualcuno a visionare le immagini e decidere nel posticipo della Liga?

VALLADOLID REAL, BUFERA VAR: SALA VUOTA…

Uno strano episodio in un primo tempo pieno di decisioni arbitrali contestate. Segna Sergi Guardiola, portando in vantaggio il Valladolid. Dopo un controllo del Var, la rete con il Real Madrid viene giustamente annullata per fuorigioco. Ma c’è un problema. Le tv spagnole trasmettono le immagini della sala dove dovrebbe esserci il Var ed è completamente vuota. Nessun addetto al Var, nessun regista. nessun operatore video. Non è chiaro se si sia trattato solo di un errore di trasmissione, che ha mostrato immagini precedenti della sala, prima che si riempisse. Ma potrebbe anche essere che davvero nessuno era in sala Var a controllare l’azione. Una cosa è sicura: sui social è già scoppiata la polemica contro il Real Madrid.

LA SALA DEL VAR CUANDO JUEGA EL REAL DE MADRID

