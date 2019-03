Video/ Chievo Milan (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 27^ giornata)

Video Chievo Milan – Il Milan trionfa anche al Bentegodi dove centra la quinta vittoria consecutiva in campionato. Ne fa la spese il Chievo Verona sempre più in crisi e ormai ad un passo dalla retrocessione in Serie B. I rossoneri consolidano invece il terzo posto, trascinati per l’ennesima volta dal pistolero Piatek. L’ex Genoa si sta confermando un grande attaccante anche a grandi livelli, con diciannove reti all’attivo. Pronti, via e il Chievo Verona prova subito a spaventare i rossoneri con una partenza grintosa ed un tentativo di Meggiorini che si spegne oltre la traversa. Ben presto è il Milan a prendere in mano il pallino del gioco e attorno al trentesimo passa in vantaggio grazie ad una punizione di Biglia. L’ex Lazio lascia partire una giocata al bacio da posizione centrale e Sorrentino resta letteralmente impietrito. Gli uomini di Gattuso abbassano leggermente l’attenzione e vengono raggiunti poco prima dall’intervallo da Hetemaj, che sfugge alla marcatura di Conti con un bel colpo di testa che supera Donnarumma sul secondo palo. Il Milan perde Gattuso per proteste ma torna in campo nella ripresa con la voglia di ruggire. Il tecnico inserisce anche Calhanoglu che crea subito scompiglio. Poi Castillejo confeziona dentro l’area il pallone vincente per Piatek. Il polacco è fenomenale e si fionda in area in spaccata spingendo il pallone alle spalle di Sorrentino. Esplodono le proteste per una presunta irregolarità, ma il VAR conferma la rete al Milan. Nel finale il Chievo ci prova con la forza della disperazione ma la difesa rossonera chiude ogni speranza.

TABELLINO CHIEVO-MILAN 1-2

Marcatori: 31′ Biglia (M), 41′ Hetemaj (C), 57′ Piatek (M)

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani (88′ Pucciarelli), Andreolli, Barba; Leris, Dioussé (77′ Kiyne), Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini (77′ Djordjevic).

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti (64′ Calabria), Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Biglia, Paquetá (54′ Calhanoglu); Suso (84′ Borini), Piatek, Castillejo.

Arbitro : Pairetto

Ammoniti : Conti (M), Giaccherini (C), Sorrentino (C). Hetemaj (C)

Espulsi : nessuno

VIDEO, CHIEVO MILAN: GOL E HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA