Video/ Cosenza Brescia (2-3): highlights e gol della partita (Serie B 28^ giornata)

Ecco il video di Cosenza Brescia, partita che si è giocata per la ventottesima giornata nel campionato di Serie B. Allo Stadio San Vito-Gigi Marulla il Brescia supera in trasferta ed in rimonta il Cosenza per 3 a 2. Nel primo tempo i padroni di casa dominano passando in vantaggio al 18′ grazie a Bruccini e raddoppiando al 27′ per merito di Embalo, su assist di Legittimo. I rossoblu sono però costretti a rimpiazzare prematuramente per infortunio Palmiero con Mungo al 31′ e gli ospiti acquistano fiducia. Nel secondo tempo, infatti, le Rondinelle accorciano subito le distanze in avvio tramite Spalek, su suggerimento di Sabelli, per poi siglare la rete del pareggio al 75′ attraverso il calcio di rigore segnato da Donnarumma e concesso per fallo di Sciaudone ai danni dello stesso Donnarumma. Nell’ultima parte dell’incontro, precisamente nei minuti di recupero al 90’+4′, Bisoli, con l’aiuto di Torregrossa, mette a segno la rete della vittoria. I 3 punti guadagnati oggi consentono al Brescia di portarsi a quota 50 nella classifica di Serie B mentre il Cittadella resta fermo a 33 punti.

VIDEO COSENZA BRESCIA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Brescia abbia meritato di ottenere il succeso finale: in fase offensiva le Rondinelle hanno brillato se si guarda al 12 a 7 nelle conclusioni totali, delle quali 5 a 3 indirizzate nello specchio della porta. Nel fraseggio meglio sempre i lombardi: 495 a 440 i passaggi complessivi, 39 a 3 i contrasti. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, e l’arbitro Federico Dionisi, della sezione de L’Aquila, ha estratto il cartellino giallo per 4 volte ammonendo rispettivamente Legittimo, Tutino e Mungo da un lato, Tonali dall’altro.

IL TABELLINO

Cosenza-Brescia 2-3 (p.t. 2-0)

Reti: 18′ Bruccini(C); 27′ Embalo(C); 53′ Spalek(B); 75′ RIG. Donnarumma(B); 90’+4′ Bisoli(B).

Assist: 27′ Legittimo(C); 53′ Sabelli(B); 90’+4′ Donnarumma(B).

COSENZA (4-3-3) Perina; Bittante, Capela, Dermaku, Legittimo; Bruccini, Palmiero, Sciaudone; Embalo, Tutino, Baez. All.: Braglia.

BRESCIA (4-3-1-2) Alfonso; Sabelli, Gastaldello, Romagnoli, Semprini; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. All.: Corini.

Arbitro: Federico Dionis (L’Aquila).

Ammoniti: 21′ Legittimo(C); 29′ Tonali(B); 55′ Tutino(C); 68′ Mungo(C).





© RIPRODUZIONE RISERVATA