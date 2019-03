Video/ Parma Genoa (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 27^ giornata)

Andiamo a dare uno sguardo al video di Parma Genoa, partita che si è giocata allo stadio Ennio Tardini per la 27^ giornata del campionato di Serie A. Il Parma stende 1-0 il Genoa grazie al gol di Juraj Kucka: la rete dell’ex consente ai ducali di tornare all’undicesimo posto in classifica, a quota 33 punti. Staccato proprio il Genoa, che rimane a 30 occupando la 13esima posizione. Nel prossimo turno di campionato i crociati saranno in scena all’Olimpico di Roma per affrontare la Lazio mentre il Genoa ospiterà la Juventus. D’Aversa schiera il Parma con il 4-3-3. Tra i pali Sepe, linea difensiva composta da Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo e Dimarco. In mediana ci sono Rigoni, Scozzarella e Kucka mentre in avanti ecco Siligardi, Inglese e Gervinho. Il Genoa replica con un modulo speculare. Jandrei tra i pali, difesa con Pereira, Romero, Zukanović e Criscito. In mediana Lerager, Radovanovic e Bessa mentre in zona offensiva ecco Lazovic, Sanabria e Kouamé. Dopo un paio di minuti ci prova capitan Criscito. Tiro dalla distanza del difensore del Genoa, Sepe blocca in due tempi. Altra occasione per il Genoa. Bello scambio tra Kouamé e Bessa, quest’ultimo riesce ad andare al tiro ma il diagonale si spegne sul fondo. Inizio di marca ospite al Tardini. Rispondono i ducali. Bella azione personale del Parma, portata avanti da Siligardi. L’ex Verona va al cross, ma è bravo Zukanovic a spazzare l’area in acrobazia. Prova a farsi vedere Gervinho, ma è ben controllato dalla difesa del Genoa. Al 21esimo ci prova il Parma con una ripartenza di Gervinho: difesa del Genoa ancora attentissima. Netto fuorigioco fischiato a Inglese: l’attaccante ha poi battuto Jandrei con un pallonetto, ma a gioco ampiamente fermo. Buona iniziativa del Parma, con Siligardi che effettua un lungo traversone, arriva Dimarco che rimette il pallone in mezzo, e alla fine Jandrei concede il corner. Regna il possesso palla intorno alla mezzora. Si gioca molto nel cerchio di centrocampo, con tanti scambi ma anche errori di misura. Raramente le squadre riescono ad affacciarsi nell’area di rigore avversaria. Ora c’è il Parma che può manovrare con una rimessa laterale in posizione offensiva. Crociati vicini al gol. Cross davvero arcuato da parte di Scozzarella, poi Inglese si inarca e inventa una gran giocata in acrobazia: bel gesto tecnico, il pallone sfiora di poco il palo. Primo ammonito della partita: giallo sventolato a Radovanovic per gioco pericoloso su Scozzarella.

VIDEO PARMA GENOA: IL SECONDO TEMPO

Non ci sono stati cambi all’intervallo. Si riprende con gli stessi effettivi che hanno chiuso il primo tempo sullo 0-0. Genoa più intraprendente in questi primissimi minuti di secondo tempo. Insiste la squadra ospite, ma il cross di Kouamé finisce direttamente tra le braccia di Sepe. Ancora Genoa: cross molto forte di Criscito verso il centro dell’area del Parma, ma interviene bene il capitano crociato, Bruno Alves, che si rifugia in corner. Kouamé guadagna un buon calcio di punizione per il Genoa, che può quindi cercare di sfruttare una nuova occasione. Ancora poche, però, le opportunità concrete per andare in gol. Poco Parma in questo primo quarto d’ora della ripresa: la mole di gioco è perlopiù appannaggio degli ospiti, che però non sono riusciti a spaventare Sepe. Occasione per il Genoa. Da un cross di Lazovic, Sanabria riesce a spizzare verso il centro, dove Kouamé viene anticipato da Sepe. Sulla ribattuta, lo stesso centravanti paraguayano non riesce a ribadire in rete. Altra occasione per il Genoa. Ancora una volta il pericolo arriva da destra, con Pedro Pereira che mette in mezzo, e anche questa volta c’è la spizzata di Sanabria per l’accorrente Lerager, che però non riesce a inquadrare la porta. Ammonito Scozzarella: giallo per il 21 del Parma, punito per aver commesso un fallo tattico ai danni di Sanabria. La notizia del giallo per Scozzarella è pesante per D’Aversa: il regista era diffidato e salterà la trasferta di Roma contro la Lazio. Cambio per il Parma: fuori Scozzarella, dentro Biabiany. Cambia anche il Genoa: Rolon al posto di Bessa. Il risultato si sblocca al 78esimo. Gol del Parma in mischia, con Kucka che non esulta. Sull’angolo svetta proprio lo slovacco, che centra la traversa. Poi Rigoni centra il palo, e sulla ribattuta ancora Kucka ribatte in rete. Secondo cambio nel Genoa: dentro Pandev, fuori Radovanovic. Adesso è 4-2-3-1 per il Genoa. Ammonito Bruno Alves, che ferma Pandev con le cattive. Il macedone sembra essere entrato bene in partita. Per il Parma fuori Dimarco e Siligardi, dentro Bastoni e Sierralta. Nel Genoa, invece, l’ultimo cambio è Lapadula al posto di Pedro Pereira. Nel finale i liguri ci provano con Zukanovic ma il suo colpo di testa termina alto. Il Parma si prende i tre punti.





