Diretta Gubbio Ternana/ Streaming video Rai: delicato derby umbro (Serie C)

Gubbio Ternana, partita che sarà diretta dal signor Valerio Maranesi, si gioca alle ore 20:45 di lunedì 11 marzo ed è dunque l’anticipo nella trentesima giornata del girone B per il campionato di Serie C 2018-2019. Tornano in campo i rossoverdi, che in settimana si sono rimessi in pari con il loro calendario recuperando contro la Sambenedettese: ne è uscito un pareggio senza reti che non ha permesso di tornare alla vittoria. Alla Ternana il successo manca dallo scorso 27 dicembre: decisamente troppo per una squadra che ambiva alla promozione immediata e che invece si ritrova fuori dai playoff, anche se i tre punti di margine dal decimo posto non sono troppi e dunque c’è ancora il tempo di agganciare l’obiettivo. Questo naturalmente a patto che il rendimento da qui al termine della stagione regolare migliori sensibilmente; già oggi intanto il Gubbio ha la possibilità di effettuare il sorpasso, gli umbri però affrontano il derby arrivando da un periodo fatto di una sola vittoria in sette partite (per 6 punti complessivi) che ha in qualche modo “screditato” i tre successi consecutivi tra dicembre e gennaio. Il pareggio di Rimini non è stato quello che si sperava, anche questa squadra va a caccia dei playoff e dunque ha bisogno di riprendere la marcia. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori intendono affrontare la sfida dal punto di vista delle probabili formazioni, mentre attendiamo il calcio d’inizio di Gubbio Ternana.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO TERNANA

Giuseppe Galderisi dovrebbe affrontare Gubbio Ternana con lo stesso 4-2-3-1 che ha pareggiato al Romeo Neri: spazio a Gabriele Marchegiani tra i pali, protetto da Maini ed Espeche con Tofanari e Lo Porto che agiranno sulle corsie laterali. Il tandem che si occuperà di fare filtro a centrocampo sarà composto da Malaccari e Davì; a destra De Silvestro, dall’altra parte del campo Tavernelli cerca spazio ma Cattaneo parte favorito e così anche Daniele Casiraghi nel ruolo di trequartista, in appoggio alla prima punta che come sempre sarà Chinellato. Potrebbe invece cambiare qualcosa Fabio Gallo, rispetto a mercoledì: si candida Frediani per giocare da trequartista alle spalle di Marilungo con Vantaggiato che insidia la maglia di Bifulco, a centrocampo Castiglia può essere una soluzione alternativa ad Altobelli con la conferma di Pobega e capitan Marino Defendi. Non dovrebbe invece variare la difesa: Pasquale Fazio e Bergamelli saranno come sempre i due terzini, Michele Russo e Modibo Diakité agiranno a protezione del portiere Iannarilli.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai per un pronostico su Gubbio Ternana indicano nella squadra di casa quella favorita, ma davvero per poco: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 2,50 volte la somma messa sul piatto, mentre il valore che regola il segno 2 per il successo fuori casa dei rossoverdi vi farebbe guadagnare una cifra pari a 2,90 volte quanto investito con questo bookmaker. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete scommettere sul segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 2,95 volte la giocata.



