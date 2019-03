Diretta Inter Braga/ Streaming video Rai: i nerazzurri aprono il Torneo di Viareggio

Inter Braga, diretta dall’arbitro Antonio Giua della sezione Aia di Olbia, si gioca alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, lunedì 11 marzo, come partita inaugurale del Torneo di Viareggio 2019, edizione numero 71 della Viareggio Cup, la storica Coppa Carnevale che da sempre è uno degli appuntamenti più importanti del calcio giovanile a livello internazionale. Quest’anno a dire il vero il campo centrale sarà lo stadio Alberto Picco di La Spezia, a partire dalla odierna partita inaugurale Inter Braga che vede scendere in campo l’Inter detentrice del titolo, conquistato l’anno scorso vincendo ai tempi supplementari la finale contro la Fiorentina. Per l’Inter Primavera tra l’altro questo è un momento positivo, certificato dalla fresca vittoria per 3-1 sulla Roma nell’ultima giornata di campionato prima della sosta per dare spazio proprio al Torneo di Viareggio 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INTER BRAGA

Inter Braga in diretta tv sarà visibile su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando disponibile in chiaro per tutti. Di conseguenza anche la diretta streaming video sarà accessibile a tutti tramite Rai Play: ricordiamo infatti che la Rai seguirà un gran numero di partite del Torneo di Viareggio 2019, trasmettendo due incontri al giorno, naturalmente sino alla finale in programma mercoledì 27 marzo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BRAGA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni per Inter Braga, possiamo sottolineare innanzitutto che i nerazzurri di Armando Madonna sono scesi in campo appena due giorni fa per la già ricordata partita contro la Roma. Considerando pure che una partita ogni due giorni sarà poi il ritmo della Viareggio Cup, ecco che un po’ di turnover sarà la normalità, soprattutto per chi ha una rosa ampia come l’Inter. Di base comunque ricordiamo la formazione vincente sabato per i nerazzurri: in porta Dekic; difesa a quattro con Grassini, Nolan, Rizzo e Corrado; a centrocampo invece il terzetto formato da Gavioli, Pompetti e Schirò, infine il tridente d’attacco che aveva visto in campo dal primo minuto Esposito, Merola e Salcedo. Vedremo invece che cosa ci proporrà il Braga, una delle 16 formazioni straniere che partecipano al Torneo di Viareggio 2019 e unica rappresentante del Portogallo.



