Diretta Venezia Palermo/ Streaming vido DAZN: esordio per Cosmi (Serie B)

Venezia Palermo, che si gioca lunedì 11 marzo alle ore 21.00, sarà il posticipo che chiuderà il programma della ventottesima giornata nel campionato di Serie B 2018-2019. A Verona i lagunari hanno subito la loro terza sconfitta consecutiva e, con un solo punto raccolto nelle ultime cinque sfide di campionato (pesante in particolare la sconfitta interna contro il Perugia), ha pagato Walter Zenga con l’esonero. Sulla panchina del Venezia è arrivato Serse Cosmi, che proverà a risollevare una classifica che ha visto i veneti risucchiati in zona play out, al momento a quota 26 punti assieme a Foggia e Livorno. Allo stadio Penzo arriva un Palermo che dopo un solo punto ottenuto nelle sfide contro Crotone e Brescia si è scosso vincendo 2-1 il big match contro il Lecce e blindando il secondo posto dagli assalti di Pescara e Benevento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Venezia Palermo non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva solo per gli abbonati DAZN che potranno collegarsi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet e seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PALERMO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia. I padroni di casa veneti giocheranno con Vicario tra i pali e una difesa a tre composta da Coppolaro, Fornasier e Cernuto. A centrocampo i centrali saranno Bentivoglio, Schiavone e Segre, mentre la fascia destra sarà affidata a Di Mariano e la fascia sinistra a Zampano. In attacco spazio a Lombardi al fianco di Bocalon. Risponderà il Palermo con Brignoli tra i pali alle spalle di una difesa a quattro schierata rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra con Salvi, Bellusci, il serbo Rajkovic e il norvegese Aleesami. Terzetto di centrocampo con il bosniaco Jajalo affiancato dal bulgaro Chochev e dal polacco Muravski, mentre il macedone Trajkovski sarà il trequartista alle spalle del suo connazionale Nestorovski e del romeno Puscas.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

3-5-2 per il Venezia di Serse Cosmi, 4-3-1-2 per il Palermo di Roberto Stellone. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. Pari 1-1 nel match d’andata disputato tra le due squadre allo stadio Barbera, vantaggio lagunare di Segre e pari rosanero allo scadere di Struna. Stesso risultato anche nell’ultimo precedente disputato a Venezia nella semifinale play off dello scorso campionato, il 6 giugno 2018, con gol siciliano di La Gumina e pari di Marsura. Il Venezia ha battuto il Palermo in casa per l’ultima volta per 3-0 il 27 aprile 2018 con reti di Suciu, Stulac e Andelkovic. Palermo corsaro a Venezia per l’ultima volta con lo 0-2 del 12 aprile 2003.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano favorito per la conquista dei tre punti il Palermo contro il Venezia. Vittoria casalinga quotata 3.20 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 2.40 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 2.15 e 1.65.





© RIPRODUZIONE RISERVATA