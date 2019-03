Probabili formazioni Juventus Atletico Madrid/ Diretta tv: difesa a tre per Allegri?

Juventus Atletico Madrid si gioca domani sera: le due formazioni sono attese in campo alle ore 21.00 all’Allianz Stadium per la fondamentale partita di ritorno degli ottavi di Champions League. Simeone partirà dalla vittoria per 2-0 all’andata, ma oggi si giocano molto entrambe le formazioni: Juventus Atletico Madrid è uno scontro di altissimo livello, chi conquisterà la qualificazione diventerà senza dubbio una delle principali favorite per la vittoria finale. La Juventus di sicuro dovrà fare molto meglio rispetto all’andata, ma le tante rimonte di settimana scorsa hanno tracciato la strada anche per gli uomini di Massimiliano Allegri. Di certo l’attesa sta crescendo: vediamo allora quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Juventus Atletico Madrid.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Juventus Atletico Madrid in diretta tv sarà un’esclusiva di lusso di Sky: l’appuntamento sarà dunque per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali Sky Sport Uno (il numero 201) oppure Sky Sport 252. Se un abbonato non potesse mettersi davanti al televisore all’orario della partita, naturalmente sarà disponibile per Juventus Atletico Madrid anche la diretta streaming video tramite il servizio fornito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATLETICO MADRID

LE MOSSE DI ALLEGRI

Analizzando le probabili formazioni di Juventus Atletico Madrid, emerge che Massimiliano Allegri dovrà fare di necessità virtù proprio in una sera fondamentale per l’intera stagione bianconera. Tra squalifiche (Alex Sandro) e infortuni (De Sciglio e Barzagli), sembra proprio una necessità la difesa a tre con il ballottaggio tra Rugani e Caceres per affiancare Bonucci e Chiellini davanti a Szczesny. Salirà invece sulla linea dei centrocampisti Cancelo, che agirà naturalmente da esterno destro con Bernardeschi invece a sinistra, perché il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 con Mandzukic e Cristiano Ronaldo titolari in attacco dopo avere riposato venerdì e Dybala verso la panchina, anche se ci potrebbe essere la soluzione del 4-2-3-1 per schierare tutte le stelle – ma potrebbe essere usato soprattutto a partita in corso, in caso di necessità. Nel cuore della mediana dovremmo invece vedere Emre Can e Matuidi ai fianchi del regista Pjanic, Bentancur alternativa dalla panchina e Khedira invece ancora indisponibile.

LE SCELTE DI SIMEONE

In tutta onestà, va detto che pure la probabile formazione dell’Atletico Madrid contro la Juventus dovrà fare i conti con numerosi imprevisti: squalificati Thomas e Diego Costa, indisponibili Filipe Luis e Lucas Hernandez, è acciaccato pure Godin che sarebbe il leader naturale della difesa di Diego Pablo Simeone. Di conseguenza il Cholo in difesa dovrebbe affidarsi davanti al portiere Oblak ad una linea a quattro con Juanfran a destra, Gimenez e Savic nella coppia centrale priva di Godin almeno dal primo minuto, infine Arias terzino sinistro. A centrocampo meno dubbi e dovremmo vedere titolari Koke, Rodrigo, Saul e Lemar, anche se teoricamente l’esterno sinistro potrebbe essere anche avanzato sulla linea degli attaccanti, facendo diventare in quel caso il 4-4-2 un più offensivo 4-3-3; la soluzione più probabile è comunque il 4-4-2, di conseguenza in attacco rimarrebbe la coppia formata dal grande ex Morata e da Griezmann, considerando naturalmente che Diego Costa è squalificato.

IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri.

Squalificato: Alex Sandro.

Indisponibili: De Sciglio, Barzagli, Khedira.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Savic, Arias; Koke, Rodrigo, Saul, Lemar; Morata, Griezmann. All.: Simeone

Squalificati: Thomas, Diego Costa.

Indisponibili: Filipe Luis, Lucas Hernandez.



