Probabili formazioni Manchester City Schalke/ Diretta tv: tanti assenti per Guardiola

Manchester City Schalke si gioca domani sera: le due formazioni sono attese in campo alle ore 21.00 italiane all’Etihad Stadium per la partita di ritorno degli ottavi di Champions League. In base al differente valore delle due formazioni, Manchester City Schalke appare una sfida nettamente favorevole ai padroni di casa inglesi. Pep Guardiola ha già ottenuto una preziosa vittoria in trasferta per 2-3 in Germania all’andata, adesso allo Schalke servirebbe una clamorosa vittoria esterna con due gol di scarto. Gli uomini di Domenico Tedesco saranno in grado di cercare una simile impresa? Di certo l’attesa sta crescendo: vediamo allora quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Manchester City Schalke.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Manchester City Schalke in diretta tv sarà un’esclusiva di Sky: l’appuntamento sarà dunque per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali Sky Sport Football (il numero 203) oppure Sky Sport 253. Se un abbonato non potesse mettersi davanti al televisore all’orario della partita, naturalmente sarà disponibile per Manchester City Schalke anche la diretta streaming video tramite il servizio fornito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY SCHALKE

LE MOSSE DI GUARDIOLA

Analizzando le probabili formazioni di Manchester City Schalke, emerge che Pep Guardiola – pur certamente favorito per la vittoria e la qualificazione ai quarti – deve affrontare una situazione critica, in particolare in difesa. Le assenze di Bravo, Laporte e dello squalificato Otamendi, oltre agli acciacchi di Stones che resta in dubbio, pesano infatti tutte sulla retroguardia del Manchester City, dove Guardiola potrebbe di conseguenza schierare titolare l’olandese Sandler, 22 anni, che avrebbe così una grande occasione in Champions League. Mancheranno anche Fernandinho e De Bruyne, ma tra centrocampo e attacco il Manchester City ha decisamente più abbondanza e di conseguenza i due reparti saranno comunque di lusso, con Bernarndo Silva, Gundogan e David Silva in mediana, mentre Mahrez, Aguero e Sterling dovrebbero andare a comporre il tridente titolare in attacco.

LE SCELTE DI TEDESCO

Dal punto di vista delle assenze sta molto meglio Domenico Tedesco, infatti l’allenatore dello Schalke deve fare i conti solamente con l’assenza dell’infortunato Schopf. In linea di massima potremmo aspettarci la conferma della formazione già vista all’andata contro il Manchester City, dunque un 5-4-1 con i terzini che dovranno naturalmente salire in fase di spinta per garantire un assetto in quella fase più offensivo. Dunque Fahrmann in porta; l’italo-tedesco Caligiuri terzino destro, poi Bruma, Nastasic e Sané a formare il terzetto difensivo centrale ed Oczipka a sinistra per completare la retroguardia a cinque; a centrocampo invece la linea a quattro potrebbe essere formata da McKennie, Bentaleb, Serdar e Mendyl come titolari da destra a sinistra, infine la prima punta Uth come perno dell’attacco.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Sandler, Kompany, Mendy; Bernarndo Silva, Gundogan, David Silva; Mahrez, Aguero, Sterling. All. Guardiola.

Squalificato: Otamendi, Fernandinho.

Indisponibili: Bravo, Laporte, De Bruyne.

SCHALKE (5-4-1): Fahrmann; Caligiuri, Bruma, Nastasic, Sané, Oczipka; McKennie, Bentaleb, Serdar, Mendyl; Uth. All. Tedesco.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Schopf.



