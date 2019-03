Risultati Torneo di Viareggio 2019/ Diretta gol live score, fase a gironi (11 marzo)

Eccoci finalmente all’appuntamento con i risultati del Torneo di Viareggio 2019: giunta alla sua 71^ edizione, la Coppa Carnevale è come sempre riservata alle formazioni Under 19 che si sfidano nel corso di una manifestazione che vivrà di una fase eliminatoria e di un tabellone ad eliminazione diretta, partendo dagli ottavi di finale. Possiamo subito dire che alcune delle big italiane, come purtroppo da tradizione delle ultime stagioni, hanno deciso di non partecipare: nel corso degli ultimi anni infatti si sono aperte varie polemiche circa i criteri di ammissione al Viareggio (dietro pagamento ad esempio), ma anche sulla tenuta e le condizioni dei vari campi da gioco. Per di più le straniere invitate non fanno parte dell’elite del calcio internazionale, anche perchè le europee più competitive sono impegnate nella Youth League; dunque questi risultati del Torneo di Viareggio saranno per così dire “impoveriti”, ma questo non significa che il torneo non possa comunque essere interessante in termini generali. Dunque per questa prima giornata, lunedì 11 marzo, andiamo subito a vedere quali sono le partite che si giocano.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2019: IL CALENDARIO

Per i risultati del Torneo di Viareggio 2019, oggi si parte alle ore 14:00 con Inter-Braga che possiamo dire rappresenti l’anticipo della giornata; le altre gare, o almeno alcune del programma, scattano alle ore 15:00 e si tratterà di Empoli-Nordsjaelleand, Ascoli-United Youth Soccer Stars, Ternana-Viareggio, Torino-Norchi Dinamoeli Tbilisi, Rieti-Athletico Paranaense e Venezia-Euro LIAC New York. Alle ore 16:00 si giocherà una sorta di primo posticipo con Bologna-Bruges; avremo poi la partita delle ore 18:30 che sarà Parma-Nania, chiusura della giornata alle ore 19:30 con Cagliari-APIA Leichhardt. La formula del Torneo di Viareggio prevede 10 gironi, che sono divisi in due gruppi che possiamo considerare separati per la prima fase: infatti a qualificarsi agli ottavi saranno le vincitrici di ciascun girone e le sei migliori seconde, che però verranno divise dai due gruppi. Questo vuol dire semplicemente che il conteggio delle seconde avverrà separatamente per ciascun gruppo; il che renderà anche più agevole il sorteggio degli ottavi di finale. Non ci resta allora che immergerci nella grande atmosfera della Coppa Carnevale, che avrà la sua conclusione il prossimo 27 marzo con la finale nel tradizionale Stadio dei Pini.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO, 1^ GIORNATA

ore 14:00 Inter-Braga

ore 15:00 Empoli-Nordsjaelland

ore 15:00 Ascoli-United Youth Soccer Stars

ore 15:00 Ternana-Viareggio

ore 15:00 Torino-Norchi Dinamoeli Tbilisi

ore 15:00 Rieti-Athletico Paranaense

ore 15:00 Venezia-Euro LIAC New York

ore 16:00 Bologna-Bruges

ore 18:30 Parma-Nania

ore 19:30 Cagliari-APIA Leichhardt



© RIPRODUZIONE RISERVATA