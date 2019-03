Video/ Cremonese Benevento (1-0): highlights e gol della partita (Serie B)

Il video di Cremonese Benevento ci racconta di una partita decisa in extremis, con il gol vittoria di Emmers per i lombardi al 95′. si studiano per i primi diciassette minuti di gioco, poi il tentativo di Caracciolo che viene anticipato sul più bello dentro l’area. Squilla Improta nell’azione successiva con un diagonale che termine oltre la linea di fondo. Al ventunesimo ci prova Coda con una conclusione al volo che si spegne fuori dallo specchio della porta. Risponde la compagine giallorossa con un piazzato di Viola che non va a buon fine. Prima dell’intervallo ancora Strizzolo protagonista con una palla al bacio per Arini che da posizione invitante spara alle stelle. Nella ripresa la musica cambia, il Benevento diventa molto più aggressivo ma anche la Cremonese non resta a guardare. Al sessantacinquesimo Strizzolo spaventa di testa il portiere avversario. Agazzi si fa poi trovare pronto sul tiro da fuori di Ricci. Nel finale di gara le due formazioni dimostrano di volerla vincere ad ogni costo e nonostante la stanchezza continuano a spingere. All’ottantottesimo Coda svirgola da ottima posizione, poi tante polemiche per una presunta trattenuta di Di Chiara su Carretta. E nel recupero il rosso a Strefezza per un fallo su Tella. Sembra tutto finito ma all’ultimo respiro ci pensa Emmers a ribadere in rete la respinta di Montipò sul tiro di Castagnetti. Vince la Cremonese.

IL TABELLINO

Cremonese Benevento 1-0

Marcatore: Emmers (C) al 95′

Cremonese (3-5-2): Agazzi; Terranova, Claiton, Caracciolo; Mogos, Arini, Castagnetti, Soddimo (65′ Emmers), Renzetti; Piccolo (58′ Strefezza), Strizzolo (80′ Carretta). A disposizione: Ravaglia, Volpe, Rondanini, Croce, Migliore, Del Fabro, Boultam, Mbaye. All. Rastelli.

Benevento (3-5-2): Montipò; Antei, Caldirola, Di Chiara; Letizia, Tello, Crisetig (93′ Asencio), Viola (70′ Vokic), Improta; Coda, Insigne (57′ Ricci). A disposizione: Gori, Zagari, Del Pinto, Tuia, Buonaiuto, Gyamfi, Goddard, Bandinelli, Armenteros. All. Bucchi.

Arbitro: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Pasquale Capaldo di Napoli e Giovanni Baccini di Conegliano. Quarto ufficiale Giuseppe Repace di Perugia.

