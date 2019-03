Video/ Salernitana-Crotone (0-2): highlights e gol della partita (Serie B)

Video Salernitana-Crotone 0-2: highlights e gol della partita valevole per la 28^ giornata di Serie B 2018-19. All’Arechi i padroni di casa sprecano di tutto e di più e vengono puniti dal cinismo degli avversari che trovano i tre punti grazie alla doppietta di Simy. Una vittoria preziosa come l’ossigeno per il tecnico Giovanni Stroppa che in classifica sale così a 26 punti, agganciando Foggia e Venezia in zona play-out; sconfitta pesante, invece, per Angelo Gregucci che resta a -4 dai play-off. La serata prende subito una brutta piega per i granata quando l’arbitro Volpi a inizio gara annulla un gol a Jallow per un sospetto fuorigioco: rivedendo le immagini resta il dubbio se il numero 30 resta effettivamente oltre la linea del pallone. Il direttore di gara e il suo assistente graziano così gli ospiti che al primo affondo puniscono gli avversari: Nalini prolunga per Simy che non lascia scampo a Micai e sblocca la contesa. Lo stesso Nalini poi deve arrendersi all’ennesimo infortunio stagionale, al suo posto entra Machach. Nel frattempo la Salernitana continua ad attaccare, viene annullato un altro gol, quello di Casasola viziato dall’offside (questo sì netto) di Calaiò, mentre Cordaz compie una mezza prodezza sulla schiacciata di testa di Di Tacchio. Dall’altra parte, a pochi minuti dall’intervallo, Benali scalda i guanti di Micai che tiene a galla i suoi con una gran parata. Nel secondo tempo Migliorini commette una sciocchezza colossale regalando il pallone a Simy che ringrazia e si invola verso la porta, firmando la doppietta personale dopo aver saltato anche Micai. Sul 2-0 Cordaz ci mette del suo per salvare il risultato con due interventi decisivi su Gigliotti e Vuletich, mentre per Jallow non è proprio serata e la porta non la vede nemmeno con il binocolo. Finisce tra i fischi dell’Arechi con i tifosi della Salernitana che contestano apertamente il presidente Claudio Lotito, che dove va trova sempre il modo di farsi volere particolarmente bene…

VIDEO SALERNITANA CROTONE: LE DICHIARAZIONI

Ai microfoni di DAZN ha parlato il portiere e capitano del Crotone, Alex Cordaz: “Vittoria fondamentale, senza questi tre punti la nostra classifica sarebbe diventata davvero drammatica. Siamo stati bravi a reagire alle avversità, nel girone di ritorno ci stiamo togliendo diverse soddisfazioni e abbiamo trovato una continuità che ci mancava a inizio stagione. Non è stata la nostra miglior partita a livello di gioco ma con l’atteggiamento giusto e una grande forza di volontà siamo riusciti a fare risultato in un campo difficile come quello della Salernitana. I nostri sono stati novanta minuti di sostanza, dove abbiamo prestato la massima attenzione anche ai più piccoli dettagli. Questa è la strada giusta e dobbiamo continuare a percorrerla. Serve tempo per far quadrare tutto, a gennaio la squadra è stata rivoluzionata, quando i risultati non arrivano nessuno ti perdona. Ora dobbiamo conquistare questa agognata salvezza, siamo ancora terzultimi ma questo successo è sicuramente un gran toccasana per il morale e lo spirito del gruppo”.





