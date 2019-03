“Zidane nuovo allenatore del Real Madrid”/ Addio Solari: torna Zizou!

Zinedine Zidane al Real Madrid, ufficialità nelle prossime ore: questa la bomba di mercato svelata da El Chiringuito, trasmissione televisiva molto vicina alle dinamiche di casa Blancos. La notizia, annunciata da Josep Pedrerol, prevede che alle ore 18.00 si riunisca il comitato direttivo dei Galacticos: verrà ufficializzato il ritorno tanto atteso, con Zizou pronto a sedere nuovamente sulla panchina del Bernabeu dopo aver vinto tre Champions League di fila. Addio, dunque, a Santiago Solari, subentrato in corsa a Lopetegui: l’ex mister del Castilla non ha convinto la dirigenza e pesa molto l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano dell’Ajax. «La notizia più attesa, l’uomo che rivolevano in società e nello spogliatoio nei prossimi giorni tornerà ad allenare il Real Madrid», l’annuncio de El Chiringuito de Jugones.

ZIDANE REAL MADRID DI NUOVO INSIEME

La conferma è arrivata da Marca, altro quotidiano vicino al Real Madrid: Santiago Solari avrebbe già salutato tutti i calciatori a Valdebebas. Ieri i blancos hanno trionfato per 1-4 in casa del Valladolid, ma ciò non è bastato per salvare la sua panchina: la decisione della società è arrivata questa mattina, con i vertici che hanno stabilito che la situazione è diventata ingestibile, chiedendo una svolta. Protagonista al Real Madrid sia da calciatore che da allenatore, Zinedine Zidane è stato accostato alla Juventus nelle ultime settimane e sembrava tutto fatto per il ritorno al Bernabeu di un altro allenatore, ovvero Josè Mourinho. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, ma sembra tutto fatto: Zidane è pronto a iniziare la sua seconda avventura da guida tecnica del club madrileno!

