Diretta Rapp. Serie D Cina U19/ Streaming video Rai: sfida esotica (Torneo Viareggio)

Rappresentativa Serie D Cina U19, diretta dall’arbitro Davide Di Marco della sezione Aia di Ciampino, si gioca alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, martedì 12 marzo, come partita della prima giornata per il girone 10 del Torneo di Viareggio 2019, edizione numero 71 della Viareggio Cup, la storica Coppa Carnevale che da sempre è uno degli appuntamenti più importanti del calcio giovanile a livello internazionale. Rappresentativa Serie D Cina U19 si giocherà presso l’Intels training center Ferdeghini di La Spezia, in questa edizione campo di riferimento per quasi tutte le partite trasmesse in diretta televisiva. La Rappresentativa Serie D è una presenza ormai fissa alla Viareggio Cup, oggi è in programma un confronto stimolante con una realtà esotica come la Cina Under 19: difficile fare pronostico, ma potrebbe uscirne una sfida intrigante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE RAPP. SERIE D CINA U19

Rapp. Serie D Cina U19 in diretta tv sarà visibile su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando disponibile in chiaro per tutti. Di conseguenza anche la diretta streaming video sarà accessibile a tutti tramite Rai Play: ricordiamo infatti che la Rai seguirà un gran numero di partite del Torneo di Viareggio 2019, trasmettendo due incontri al giorno, naturalmente sino alla finale in programma mercoledì 27 marzo. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Rapp. Serie D Cina U19, come abbiamo già accennato, sarà all’insegna di talenti tutti da scoprire: la Rappresentativa Serie D manda da diversi anni al Torneo di Viareggio i migliori giovani in età da Primavera del massimo campionato dilettantistico italiano, si tratta naturalmente di giovani emergenti che vogliono mettersi in luce per arrivare fra i professionisti. Il problema può essere trovare l’amalgama fra ragazzi che giocano in diverse squadre di club, ma i risultati spesso sono stati positivi. Dall’altra parte, avremo la Cina Under 19: l’immenso Paese asiatico vuole sfondare anche nel mondo del calcio, sport in cui i cinesi stanno facendo molta fatica ad emergere – sono fermi all’unica partecipazione ai Mondiali nel 2002. L’obiettivo è quello di diventare competitivi in tempi rapidi e passa anche per confronti a livello internazionale come possono essere quelli garantiti al Torneo di Viareggio 2019. La Cina fa sempre notizia, di sicuro molti seguiranno con attenzione quello che faranno i ragazzi asiatici nel torneo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA