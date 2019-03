Joao Mario, morto il papà/ Inter, “Famiglia nerazzurra si stringe attorno a lui”

Una brutta notizia scuote lo spogliatoio dell’Inter, ma questa volta non c’entrano le vicende di campo né quelle relative al caso Icardi: nella giornata di ieri è morto infatti il papà di Joao Mario. Il centrocampista portoghese è stato colpito da questo gravissimo lutto in una delle settimane più importanti della stagione nerazzurra, quella del derby, e non è da escludere che proprio per questo motivo possa saltare la sfida di domenica sera contro il Milan. Da quanto riportato da Fc Inter 1908, la notizia della morte del papà di Joao Mario non arriva comunque come un fulmine a ciel sereno. La dimostrazione di quanto affermiamo si evince dal fatto che il fratello del giocatore portoghese, Wilson Eduardo, proprio sabato scorso si era recato a Luanda, in Angola, per l’aggravarsi delle condizioni del padre.

JOAO MARIO, MORTO IL PADRE

Ed è proprio a Luanda, in Angola, che si è spento nella giornata di ieri il papà di Joao Mario. Subito sui social si è riversato l’affetto del popolo interista, che negli ultimi mesi ha parzialmente rivalutato un giocatore che a Milano era arrivato con grandi aspettative frutto del grande Europeo disputato con la maglia del Portogallo ma che non era quasi mai riuscito a ripetersi su quegli standard qualitativi. Il profilo Twitter ufficiale dell’Inter è intervenuto sul social con questo messaggio che in meno di un’ora ha già superato i mille like:”La famiglia nerazzurra si stringe attorno a Joao Mario per la scomparsa del papà. Al centrocampista e alla sua famiglia va l’abbraccio di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri“. Tace, almeno per ora, l’account del calciatore.

Al centrocampista e alla sua famiglia va l’abbraccio di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri #FCIM — Inter (@Inter) 12 marzo 2019





