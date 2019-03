Juventus si qualifica ai quarti se/ Champions League, serve un 3-0 con l’Atletico

La Juventus si qualifica ai quarti di Champions League con una vera e propria impresa: contro l’Atletico Madrid si gioca alle ore 21:00 di martedì 12 marzo e, come noto, si riparte dal 2-0 con cui i Colchoneros hanno vinto al Wanda Metropolitano tre settimane fa. I gol di José Gimenez e Diego Godin sono arrivati nel secondo tempo, ma all’interno di una partita in cui i bianconeri non si sono mai fatti vedere: già prima di incassare le due reti la Juventus aveva rischiato con un clamoroso errore di Diego Costa a tu per tu con Szczesny, una traversa di Griezmann e un gol annullato a Morata (con l’ausilio del Var) per una spinta su Chiellini sulla quale si sarebbe anche potuto sorvolare. Adesso dunque la squadra di Massimiliano Allegri deve fare un capolavoro: vincere con almeno tre gol di scarto, senza se e senza ma. Il risultato minimo è il 3-0, mentre per ogni gol che l’Atletico Madrid dovesse riuscire a segnare la Juventus sarebbe obbligata a metterne a segno uno in più: dunque 4-1, 5-2 e via discorrendo, le due reti di margine in ogni caso non servirebbero perchè i Colchoneros farebbero valere il maggior numero di marcature in trasferta, il 2-0 a favore dei bianconeri sarebbe comunque utile per portare l’ottavo di Champions League ai tempi supplementari e poi, eventualmente, ai calci di rigore. Naturalmente, se si andasse all’extra time, la Juventus si qualificherebbe ai quarti con gli stessi risultati di cui sopra.

JUVENTUS SI QUALIFICA AI QUARTI SE… L’ANNO SCORSO

La Juventus dunque cerca la qualificazione ai quarti di Champions League: anche lo scorso anno i bianconeri erano in una situazione complicata. Contro il Tottenham, all’Allianz Stadium, erano partiti alla grande con una doppietta di Gonzalo Higuain in pochi minuti, ma poi il Pipita aveva mandato un rigore sulla traversa e gli Spurs erano risorti, accorciando con Harry Kane e pareggiando con Christian Eriksen. La Juventus era andata a Wembley con l’obbligo di vincere, a meno che non riuscisse a pareggiare per 3-3. Si era messa male perchè Son Heung-Min aveva portato in vantaggio il Tottenham; i campioni d’Italia, in palese difficoltà nella bolgia londinese, avevano però sfruttato in maniera cinica cinque minuti di appannamento avversario, pareggiando con Higuain e poi trovando il gol della qualificazione con Paulo Dybala. L’assalto finale del Tottenham si era scontrato sul muro invalicabile eretto da Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli, che aveva iniziato come terzino destro per poi accentrarsi nel finale; l’impresa era riuscita, ma questa volta la Juventus pur giocando in casa deve fare ancora di più e, se dovesse subire un gol, sarebbe costretta a segnarne almeno quattro. Per questo motivo la qualificazione ai quarti di Champions League è decisamente lontana, almeno a bocce ferme; quando si inizierà a giocare vedremo come andranno le cose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA