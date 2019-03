Probabili formazioni Juventus Atletico Madrid/ Quote, Godin tra i convocati

Le probabili formazioni di Juventus Atletico Madrid riguardano il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019: si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 13 marzo e per i bianconeri è arrivato il momento più importante della stagione. Si tratta di ribaltare il pesantissimo 0-2 dell’andata – significa vincere almeno 3-0 – e continuare la corsa verso quel trofeo che è diventato un’ossessione; un’impresa possibile ma molto difficile soprattutto per quello che è l’avversario, maestro nel non far giocare le squadre rivali e blindare la propria difesa. Se non altro Massimiliano Allegri arriva a questa sfida avendo chiuso ogni discorso in campionato, visto che nel fine settimana la sua squadra è salita a 18 punti di vantaggio sul Napoli; adesso però si tratta di mettere in campo qualcosa di più. A proposito di questo, andiamo a vedere in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, valutando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Juventus Atletico Madrid.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Juventus Atletico Madrid avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i bianconeri partono favoriti in maniera sostanziale, avendo un valore di 1,70 volte la posta sul segno 1 che identifica la loro vittoria. Il segno X per il pareggio è quotato 3,65 volte la cifra che deciderete di mettere sul piatto, mentre con il successo esterno dei Colchoneros, per il quale dovrete puntare sul segno 2, il vostro guadagno ammonterebbe a 5,25 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATLETICO MADRID

I DUBBI DI ALLEGRI

A poche ore da Juventus Atletico Madrid, i guai per i bianconeri proseguono: allo squalificato Alex Sandro e ai lungodegenti Khedira e Cuadrado si aggiungono De Sciglio e Barzagli. Le scelte in difesa sono assolutamente limitate: dunque o schieramento a tre con Rugani al fianco di Bonucci e Chiellini, oppure Caceres largo a destra mandando Joao Cancelo dall’altra parte, difficile al momento prevedere che Spinazzola possa essere titolare in una partita così delicata. A centrocampo se non altro ci sono più soluzioni: Emre Can e Bentancur si giocano il posto sulla mezzala destra al fianco di Pjanic, Matuidi invece dovrebbe essere titolare senza problemi sull’altro versante del campo. Poi, il ballottaggio tra il rientrato Douglas Costa e Dybala: la Joya dovrebbe partire con vantaggio, anche perchè significherebbe accentrare maggiormente la posizione di Cristiano Ronaldo e permettergli di aiutare maggiormente Mandzukic, allo stesso tempo facendolo avvicinare alla porta ed essere così più letale. Questo ovviamente al netto di rivoluzioni da parte di Allegri…

LE SCELTE DI SIMEONE

Anche Diego Simeone ha i suoi problemi: per questa partita sono squalificati Thomas Partey e Diego Costa, inoltre Godin rischia di non giocare per un problema fisico. La sensazione è che l’uruguaiano stringerà i denti e ci sarà, affiancando José Gimenez; in alternativa è pronto Savic, ma i problemi continuano a sinistra perchè sia Lucas Hernandez che Filipe Luis sono out. Possibile dunque che a sinistra si sposti Arias, confermando Juanfra sulla destra (oppure il contrario); lo stesso Gimenez, con Godin a disposizione dal primo minuto, potrebbe allargare la propria posizione. A centrocampo Rodrigo sarà quasi certamente titolare con Saul Niguez; su una corsia agirà Koke, sull’altra il ballottaggio riguarda Angel Correa e Lemar con il primo che viaggia nettamente favorito. Davanti, in assenza di Diego Costa, ad affiancare Griezmann sarà il grande ex Morata, cui all’andata è stato annullato un gol per un fallo su Chiellini.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 4 Caceres, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 20 Joao Cancelo; 23 Emre Can, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala; 17 Mandzukic, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 22 Perin, 24 Rugani, 37 Spinazzola, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 11 Douglas Costa, 18 Kean

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Alex Sandro

Indisponibili: De Sciglio, Barzagli, Khedira, Cuadrado

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak; 20 Juanfran, 2 Godin, 24 J. Gimenez, 4 Arias; 10 A. Correa, 14 Rodrigo, 8 Saul Niguez, 6 Koke; 7 Griezmann, 22 Morata

A disposizione: 1 Adan, 35 F. Montero, 15 Savic, 11 Lemar, 23 Vitolo, 47 J. Munoz, 9 Kalinic

Allenatore: Diego Simeone

Squalificati: Thomas, Diego Costa

Indisponibili: Filipe Luis, L. Hernandez



