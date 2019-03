Pronostici Champions League/ Quote e scommesse delle partite (ottavi ritorno)

I riflettori tornano ad accendersi sulla Champions league: il 12 e 13 marzo 2019 infatti sono attesi gli ultimi verdetti per gli ottavi di finale della prima competizione sul continente ed è quindi arrivato il momento anche di conoscere quali saranno i pronostici fissati dalla nostra redazione per le partite messe in calendario. Prima però di esaminare da vicino quote, scommesse e pronostici di Champions league andiamo a ricordare che cosa ci propone il calendario ufficiale. Si comincerà quindi martedì sera alle ore 21.00 con le sfide tra Juventus e Atletico Madrid e Manchester City-Schalke 04. Programma medesimo per la serata di mercoledi 13 marzo con alle ore 21.00 il fischio d’inizio di Barcellona-Lione e alla stessa ora il via anche di Bayern monaco-Liverpool. Andiamo ora a vedere da vicino che cosa ci possono dire i pronostici di Champions league, stilati dalla nostra redazione per le partite di ritorno degli ottavi di finale.

PRONOSTICO JUVENTS ATLETICO MADRID

Lo 2-0 subito nel turno di andata costringe la Vecchia Signora a realizzare l’impresa tra le mura di casa: certo Allegri e i suoi hanno tutte le carte in tavola per riuscirci, specie se Cristiano Ronaldo non risulterà ancora appannato come lo abbiamo visto nelle ultime uscite. Se poi consideriamo il calore dello Juventus Stadium capiamo bene che i bianconeri hanno ottime chance di trovare la vittoria oggi: rimane da vedere se il tabellone fissato al triplice fischio finale presenterà un risultato sufficiente per ottenere anche alla qualificazione ai quarti di finale di Champions league.

PRONOSTICO MANCHESTER CITY SCHALKE

Per i pronostici di Champions league, vediamo bene che sono i citizens i naturali favoriti non solo alla vittoria ma pure al passaggio del turno. Va però detto che la squadra inglese non può permettersi nessun distrazione in campo: il 3-2 firmato nel turno di andata non mette la squadra di Guardiola al riparo di una possibilissima rimonta tedesca.

PRONOSTICO BARCELLONA LIONE

Benché nella partita di andata il risultato sul tabellone era rimasto fermo sullo 0-0 iniziale di certo il favore del pronostico non può che andare alla squadra blaugrana. Messi e compagni poi saranno padroni di casa e di certo vorranno mettere a segno un risultato importante. Va però detto che il Lione si presenta all’appuntamento in grande stato forma: non così gli spagnoli, di ritorno da un brutto KO in amichevole con il Girona registrato solo pochi giorni fa.

PRONOSTICO BAYERN LIVERPOOL

Partendo dallo 0-0 del match di andata, per i pronostici di Champions league appare davvero difficile individuare un esito preciso per questo incontro di ritorno degli ottavi di finale. Se la storia recente pare a favore dei Reds va anche detto che la squadra di Klopp arriva allo scontro diretto con un po’ troppi pareggi messi alle spalle. Di contro lo stato di forma dei tedeschi è ottimo, con parecchi successi messi alle spalle, dove spicca anche l’ottimo 5-1 firmato in campionato contro il Monchengladbach.



