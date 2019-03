Risultati Champions League/ Diretta gol live score, ritorno ottavi (12 marzo)

Torna protagonista la Champions League che stasera ci darà altri due risultati molto attesi per aprire anche la seconda settimana del ritorno degli ottavi di finale. Il programma, come sappiamo, è spalmato su due settimane diverse, come già era successo all’andata, dunque fra oggi e domani torneranno in campo le squadre che avevano giocato nel ‘secondo turno’ già all’andata, dunque tre settimane fa. Il quadro dei risultati Champions League per il ritorno degli ottavi si riaprirà dunque oggi, martedì 12 marzo 2019, quando alle ore 21.00 si giocheranno la quinta e la sesta partita, cioè Juventus Atletico Madrid e Manchester City Schalke, che hanno nei Colchoneros e nei Citizens le grandi favorite per la qualificazione ai quarti, anche se settimana scorsa abbiamo imparato che le previsioni spesso vengono ribaltate in questa Champions League. La Juventus spera di fare lo stesso, dovendo risalire dal 2-0 incassato al Wanda Metropolitano, mentre il Manchester City ha già vinto per 2-3 in trasferta e dunque lo Schalke è chiamato ad una impresa che sarebbe davvero incredibile, anche considerando la differenza di valore fra i tedeschi e gli inglesi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS SUI BIANCONERI

Dunque tra i due risultati Champions League attesi per questa sera attirerà maggiormente l’attenzione quello atteso all’Allianz Stadium tra Juventus e Atletico Madrid, non solo in ottica italiana, con il rischio che pure l’ultima nostra rappresentante saluti la Champions League già a livello di ottavi di finale. La partita di tre settimane fa a Madrid fu pessima per gli uomini di Massimiliano Allegri e avrebbe potuto finire anche peggio di 2-0, dunque bisogna trattenere questo unico aspetto positivo per andare oggi a caccia di una rimonta difficile ma non impossibile – Ajax e Manchester United sono riuscite in imprese ancora più difficili. Certo, segnare all’Atletico Madrid non è mai facile, ed è per questo motivo che paradossalmente la Juventus dovrà fare bene soprattutto in difesa. Sarà infatti fondamentale non concedere neanche una rete agli uomini di Diego Simeone, perché vorrebbe dire segnarne almeno quattro per passare. Questi ottavi hanno già visto molte stelle uscire di scena, in casa bianconera tutti sperano che non si debba spegnere anche quella di Cristiano Ronaldo…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 21.00

Juventus Atletico Madrid (and. 0-2)

Manchester City Schalke (3-2)



