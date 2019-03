Risultati Torneo di Viareggio 2019/ Diretta gol live score dei gironi (12 marzo)

Secondo appuntamento con i risultati del Torneo di Viareggio 2019: nella giornata di martedì 12 marzo vivremo altre dieci partite, quelle che di fatto inaugurano il gruppo 2 della Coppa Carnevale. Come abbiamo già detto ieri infatti, i dieci gironi che compongono la prima fase del torneo sono divisi idealmente in due gruppi, che sono autonomi: le tre migliori seconde di ciascun gruppo si qualificheranno infatti agli ottavi di finale insieme alle vincitrici del girone, pertanto bisogna pensare ai gironi di oggi come ad una sorta di manifestazione a parte almeno per il momento. Si comincia alle ore 14:00 con l’anticipo Rappresentativa Serie D-Cina Under 19 e già alle ore 14:30 avremo Livorno-Atlantida Juniors; alle ore 15:00 si giocheranno poi Benevento-Pontedera, Milan-Berekum Chelsea, Spezia-Carrarese, Perugia-Westchester United, Genoa-Dukla Praga e Spal-Salernitana. Alle ore 16:00 il programma prosegue con Sassuolo-FK RFS; alle ore 19:30 l’ultima partita nel calendario di oggi sarà Fiorentina-Krasnodar.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2019: LE SFIDE DEL GIORNO

Per i risultati del Torneo di Viareggio 2019, troviamo in campo oggi il Sassuolo: i neroverdi hanno vinto l’edizione di due anni fa battendo in finale l’Empoli, e rappresentando certamente la grande sorpresa di quell’edizione. Tra le altre, spicca sicuramente un Milan che ha sempre onorato questa Coppa Carnevale, tanto da essere prima nell’albo d’oro (insieme alla Juventus) riuscendo a giocare due finali consecutive nel 2013 e 2014, ma oggi certamente più interessato alla salvezza in campionato. Il Genoa potrebbe provare a fare il colpo grosso anche se l’ultimo trionfo al Torneo di Viareggio risale a 12 anni fa; tra le straniere in campo sarà sicuramente curioso vedere come se la caverà la Cina Under 19, ma anche gli uruguaiani dell’Atlantida Juniors; il Westchester United è una delle squadre che rappresentano gli Stati Uniti ma va detto che i nord americani sono stati raramente competitivi in questa coppa, e dunque bisognerà vedere cosa riusciranno a fare. Altre partite riguardano invece formazioni Primavera che sono impegnate nel campionato 2; nel Torneo di Viareggio 2019 potrebbero togliersi alcune belle soddisfazioni, da questo punto di vista allora attenzione soprattutto a quello che il Perugia sarà in grado di fare.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2019: 2^ GIORNATA

ore 14:00 Rappresentativa Serie D-Cina Under 19

ore 14:30 Livorno-Atlantida Juniors

ore 15:00 Benevento-Pontedera

ore 15:00 Milan-Berekum Chelsea

ore 15:00 Spezia-Carrarese

ore 15:00 Perugia-Westchester UNited

ore 15:00 Genoa-Dukla Praga

ore 15:00 Spal-Salernitana

ore 16:00 Sassuolo-FK RFS

ore 19:30 Fiorentina-Krasnodar



