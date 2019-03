VAR JUVENTUS ATLETICO MADRID/ Video: Chiellini fa gol, ma Kuipers annulla!

Var in azione dopo pochi minuti di Juventus Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2018/2019. Una gara molto delicata, con i bianconeri chiamati a ribaltare la sconfitta per 2-0 patita nella gara d’andata del Wanda Metropolitano, e la situazione sembrava sbloccata dopo appena quattro minuti per la formazione allenata da Massimiliano Allegri: al 4’, infatti, Giorgio Chiellini ha fatto gol sugli sviluppi di un calcio da fermo. Ma a stoppare l’esultanza della Vecchia Signora e dei suoi tifosi ci ha pensato l’arbitro Kuipers, che ha fischiato un fallo di Cristiano Ronaldo sul portiere colchonero Oblak. Il fischietto olandese ha chiesto consulto al Var per verificare la bontà della sua decisione e, dopo circa un minuto, è arrivata la conferma.

VAR JUVENTUS ATLETICO MADRID: IL GOL ANNULLATO A CHIELLINI

Una buona chance per i bianconeri per iniziare subito la scalata verso la remuntada, stoppata però dall’arbitro Kuipers. Il contatto tra Cristiano Ronaldo e il portiere dell’Atletico Madrid c’è e, secondo il fischietto della Eredivisie, è risultato decisivo nell’ambito dell’azione. Non sono mancate le proteste dei calciatori bianconeri, Chiellini in testa, con i tifosi dell’Allianz Stadium che hanno fischiato pesantemente la decisione presa dalla terna arbitrale. Var di nuovo protagonista, dunque, dopo quanto accaduto nella gara d’andata: due reti annullate all’Atletico e alcuni episodi nelle due aree che sono stati monitorati senza prendere alcuna decisione. Qui di seguito il video dell’episodio di cui vi abbiamo parlato.





