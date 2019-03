Diretta discesa Soldeu/ Streaming video e tv: Goggia per la vittoria bis

La diretta della discesa di Soldeu apre anche per le donne le Finali della Coppa del Mondo di sci: siamo all’ultimo atto stagionale del Circo Bianco, che vivrà il suo gran finale a Soldeu, ad Andorra e dunque sui Pirenei, sede non inedita in campo femminile ma di certo meta non tradizionale. Riflettori puntati su Sofia Goggia: zero speranze per la Coppa di discesa a causa dell’infortunio, ma la più forte sembra proprio lei in questo finale di stagione. Essendo alle Finali, ricordiamo che ad ogni gara possono partecipare solamente le prime 25 della classifica della singola specialità (se assenti non vengono sostituiti) più la campionessa del Mondo juniores della specialità e, se lo desiderano, possono aggiungersi coloro che hanno più di 500 punti nella classifica generale di Coppa del mondo, a prescindere dal loro piazzamento nella classifica di specialità. Inoltre, i punti vengono assegnati come in tutte le altre gare fino al quindicesimo posto (16 punti), ma nessun punto viene assegnato a chi si piazza dal sedicesimo posto in giù. Tutto questo premesso, andiamo adesso ad indicare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Soldeu.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI SOLDEU

La diretta della discesa femminile di Soldeu avrà inizio alle ore 12.00, quando dunque prenderà il via l’ultima discesa libera della stagione di Coppa del Mondo. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Andorra (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA SOLDEU: FAVORITE E AZZURRE

Parlando della discesa di Soldeu ecco che in campo femminile la classifica non ci dice tutta la verità sui valori in campo. Gli infortuni ci hanno messo lo zampino: possiamo citare naturalmente l’ormai ex Lindsey Vonn, che ha chiuso la carriera con l’ultimo bronzo iridato, oppure proprio la campionessa del Mondo Ilka Stuhec, dal momento che la slovena si è fatta male nella successiva discesa a Crans Montana, ma il riferimento è soprattutto a Sofia Goggia, che da quando è rientrata dall’infortunio che l’ha messa fuori causa nella prima metà della stagione ha disputato due discese, arrivando seconda a Garmisch e vincendo a Crans Montana. Insomma, la campionessa olimpica bergamasca ha ribadito di essere la più forte anche se non potrà lottare per la Coppa di discesa, ipotecata dall’austriaca Nicole Schmidhofer grazie a 90 punti di vantaggio sulla connazionale Ramona Siebenhofer, che dunque potrà ribaltare la situazione solamente con una vittoria accompagnata da un piazzamento di Siebenhofer fuori dalle prime 15. Per la Coppetta dunque c’è poco da dire, resta la lotta per la vittoria per chiudere al meglio la stagione dopo la cancellazione della gara di Sochi: puntiamo molto su Sofia Goggia, senza però trascurare le possibilità anche di Nicol Delago piuttosto che Federica Brignone.



