Diretta discesa Soldeu/ Streaming video e tv: Paris sfida Feuz

La diretta della discesa di Soldeu apre le Finali della Coppa del Mondo di sci: siamo all’ultimo atto stagionale del Circo Bianco, che nel settore della velocità ha avuto certamente come principale protagonista il nostro Dominik Paris, senza dubbio il migliore nella somma di discesa e super-G. Nella Coppa di discesa però l’azzurro ha 80 punti di ritardo dallo svizzero Beat Feuz, di conseguenza la rimonta appare molto difficile quando resta quest’ultima gara da disputare, nella inedita sede di Soldeu, ad Andorra e dunque sui Pirenei. Essendo alle Finali, ricordiamo che ad ogni gara possono partecipare solamente i primi 25 della classifica della singola specialità (se assenti non vengono sostituiti) più il campione del Mondo juniores della specialità e, se lo desiderano, possono aggiungersi coloro che hanno più di 500 punti nella classifica generale di Coppa del mondo, a prescindere dal loro piazzamento nella classifica di specialità. Inoltre, i punti vengono assegnati come in tutte le altre gare fino al quindicesimo posto (16 punti), ma nessun punto viene assegnato a chi si piazza dal sedicesimo posto in giù. Tutto questo premesso, andiamo adesso ad indicare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Soldeu.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI SOLDEU

La diretta della discesa di Soldeu avrà inizio alle ore 10.30, quando dunque prenderà il via l’ultima discesa libera della stagione di Coppa del Mondo. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Andorra (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA SOLDEU: FAVORITI E AZZURRI

Giunti all’ultima gara della stagione, è chiaro che gli uomini più attesi per la discesa di Soldeu saranno Beat Feuz e Dominik Paris, gli unici due rimasti in corsa per la Coppa di discesa. Feuz è stato il simbolo della regolarità, sul podio in tutte le discese tranne una, anche se l’unica vittoria del discesista svizzero è stata quella ottenuta il 30 novembre a Beaver Creek. Paris invece ha avuto molti alti e bassi, però è andato sempre più in crescendo lungo la stagione, ottenendo tre magnifiche vittorie sulla Stelvio di Bormio, sulla Streif di Kitzbuhel e infine a inizio mese anche a Kvitfjell, su un tracciato ben diverso da quelle delle due grandi classiche. Paris però in questo momento è il più forte, soprattutto se si allarga lo sguardo anche al super-G (due vittorie di Coppa e l’oro mondiale): insomma, non faremmo mai il cambio tra la sua stagione e quella di Feuz, anche se tre piazzamenti addirittura fuori dai primi dieci rischiano di pesare come un macigno sulla corsa alla Coppa di discesa. Il ritardo è di 80 punti, il che significa che per Paris sono pochissime le possibilità di vincere la Coppetta: vincere con Feuz al massimo tredicesimo oppure un secondo posto con lo svizzero fuori dai punti, dunque al massimo sedicesimo. Tra gli altri nomi da citare, ecco l’austriaco Vincent Kriechmayr, i norvegesi Aleksander Aamodt Kilde e Kjetil Jansrud – campione del Mondo nel contesto di una stagione a dire il vero per lui anonima in Coppa – ma anche il nostro Christof Innerhofer, quarto in classifica, alla caccia del terzo gradino del podio per avere due azzurri fra i primi tre della discesa 2018-2019.



