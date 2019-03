Diretta Empoli Ascoli/ Streaming video Rai: Torneo di Viareggio, girone 2

Empoli Ascoli, che sarà diretta dal signor Campagnolo, si gioca alle ore 15:45 di mercoledì 13 marzo: siamo al Ferdeghini di La Spezia dove si gioca la partita valida per il Torneo di Viareggio 2019, seconda giornata del girone 2. Le due squadre fanno parte del gruppo 1: bisogna infatti ricordare che la formula della Coppa Carnevale divide i 10 gironi in due diversi gruppi, utili in fase di sorteggio degli ottavi di finale e per separare la corsa ai posti di migliore seconde, con tre per ciascun gruppo che si qualificheranno. In questo girone 2 sono presenti anche UYSS New York e Nordsjaelland; possiamo allora ricordare che l’Empoli nella prima giornata ha pareggiato contro i danesi rimontando due gol di svantaggio negli ultimi sette minuti di partita, mentre l’Ascoli ha fatto il suo dovere battendo 3-0 la modesta squadra degli Stati Uniti. Oggi i marchigiani hanno la grande possibilità di fare un passo avanti forse decisivo per la qualificazione, ma lo stesso possono fare gli azzurri se dovessero vincere. Aspettando dunque la diretta di Empoli Ascoli, andiamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco del Ferdeghini nell’analisi delle probabili formazioni di questa partita.

La diretta tv di Empoli Ascoli sarà trasmessa su Rai Sport, che è il canale in chiaro per tutti che ogni giorno manda in onda due partite del Torneo di Viareggio; dovete andare al numero 57 del vostro televisore ma potrete eventualmente visitare Rai Sport + che è il canale "gemello". Resta valida l'alternativa della diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it, dove selezionare il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ASCOLI

Parlando delle probabili formazioni di Empoli Ascoli, dobbiamo dire che il Torneo di Viareggio rappresenta anche un’occasione per far giocare chi ha avuto meno spazio: da questo punto di vista entrambe le squadre potrebbero cambiare qualcosa rispetto alla prima giornata della coppa. Ad ogni modo l’Empoli si era presentato in campo con un 4-3-3: Hvalic tra i pali, Matteucci e Canestrelli centrali con Lattanzi e Gianneschi terzini, un centrocampo con la regia di Viligiardi e il supporto di Zelenkovs e Perretta sulle mezzali e un tridente nel quale Emmanuel Ekong, autore di una doppietta, potrebbe trovare posto da prima punta con Sidibe e Cvancara (o Bozhanaj) sugli esterni. L’Ascoli potrebbe mandare Mattia D’Agostino a fare il centravanti; alle sue spalle una linea di mezzepunte con Invernizzi centrale e Monachesi e Coulibaly sui lati, una cerniera mediana che sarebbe composta da Ubaldi e Fermo (o Clerici) mentre in difesa ci aspettiamo ancora Vignati e Tempestilli a protezione del portiere Novi con Ricciardi e Maurizii che possono giocare in qualità di laterali, dando una mano alla zona di centrocampo.



