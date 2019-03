Diretta Parma Venezia/ Streaming video Rai: Torneo di Viareggio, girone 5

Parma Venezia verrà diretta dal signor Frascaro e si gioca alle ore 17:45 di mercoledì 13 marzo, come seconda giornata nel girone 5 del Torneo di Viareggio 2019. Le due squadre sono attualmente in testa alla classifica: i lagunari hanno demolito il LIAC New York con un netto 5-0, minimo risultato per il successo dei ducali contro il Nania. Questo significa che oggi entrambe hanno la possibilità di chiudere i conti con la qualificazione agli ottavi: la squadra che dovesse vincere la partita sarebbe certa del passaggio del turno se nell’altra sfida dovesse terminare con un pareggio. Il segno X lascerebbe comunque al primo posto entrambe le formazioni che si sfidano oggi al Ferdeghini di La Spezia, e dunque ancora in vantaggio rispetto alle rivali anche considerando che i rapporti di forza alla vigilia del torneo indicavano già queste due squadre come le favorite per procedere. Ora dunque non indugiamo oltre, e vediamo quello che potrebbe succedere nella diretta di Parma Venezia; intanto possiamo valutare le possibili scelte dei due allenatori leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Venezia sarà trasmessa su Rai Sport, che è il canale in chiaro per tutti che ogni giorno manda in onda due partite del Torneo di Viareggio; dovete andare al numero 57 del vostro televisore ma potrete eventualmente visitare Rai Sport + che è il canale “gemello”. Resta valida l’alternativa della diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it, dove selezionare il canale di riferimento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PARMA VENEZIA

Per Parma Venezia i ducali di Pasquale Catalano potrebbero scendere in campo con il consueto 4-3-3: in porta Bagheria con Rocchi e Vecchi sugli esterni, mentre Botturi e Bane dovrebbero rappresentare i due centrali difensivi. In mediana spazio alla regia di Tardivo che si avvarrà del supporto di Kasa e Madonna schierati sulle mezzali; poi il tridente offensivo nel quale Martin Montipò e Colley partono larghi per aiutare la prima punta che sarà Davitti (in ballottaggio con Pelle). Il Venezia di Nicola Marangon si dovrebbe invece disporre con il 3-5-2: Cavalli, Peresin e Tagliapietra formano la linea difensiva davanti a Enzo, Mazzoletti e Soldati di fatto sono in linea con loro ma avanzano il raggio d’azione a centrocampo, dove Cataldi e Marchesan fanno da supporto a Simeoni che parte come playmaker. La coppia offensiva dovrebbe essere quella composta da Schmalbach e uno tra Enrico Pozzebon e Domenico Rossi.



