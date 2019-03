Diretta Tirreno Adriatico 2019/ Streaming video e tv: cronosquadre a Lido di Camaiore

Comincia oggi la Tirreno Adriatico 2019 con la diretta della cronosquadre di Lido di Camaiore, che oggi pomeriggio mercoledì 13 marzo 2019 sarà la prima tappa della classica corsa a tappe che è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. La Tirreno Adriatico infatti anche quest’anno si candida ad essere una delle corse migliori del calendario internazionale, grazie al percorso variegato e alla straordinaria qualità dei partecipanti. Come da tradizione ormai consolidata, la prima tappa sarà una cronosquadre di 21,5 km a Lido di Camaiore che darà subito indicazioni molto importanti circa la classifica, naturalmente in favore di quelle squadre che hanno molti specialisti della cronometro. Uno dei punti di forza della Tirreno Adriatico è che in sette giorni si trovano tappe di tutti i generi: ad esempio una cronosquadre oggi e una cronometro individuale in chiusura, arrivi per velocisti e tracciati decisamente più impegnativi, anche se in questa edizione mancherà un vero e proprio arrivo in salita. L’attesa è grande, allora andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire una Corsa dei Due Mari che sarà ricchissima di grandi nomi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2019

Intanto osserviamo che partenza ed arrivo della cronosquadre saranno entrambi collocati appunto a Lido di Camaiore: la prima squadra prenderà il via alle ore 14.00 e verso le 16.10 è previsto l’arrivo dell’ultima formazione in gara. La diretta tv della Tirreno Adriatico sarà oggi integrale, dal momento che il collegamento su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) comincerà già alle ore 13.45, mentre per le fasi finali ci si sposterà su Rai Due dalle ore 15.40. Di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita tramite il sito e l’applicazione di Rai Play gratuitamente per tutti. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO: 1^ TAPPA CRONOSQUADRE LIDO DI CAMAIORE

Il percorso di questa cronosquadre d’apertura della Tirreno Adriatico è di fatto un classico e ricalca quello delle scorse stagioni. Come abbiamo visto, partenza ed arrivo saranno entrambi collocati a Lido di Camaiore, la prima in viale Cristoforo Colombo e il secondo in viale Ermenegildo Pistelli. La cronosquadre si snoderà essenzialmente lungo la costa della Versilia, toccando anche Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi prima di tornare verso la località di partenza. Sull’altimetria invece non c’è molto da dire: il tracciato sarà totalmente pianeggiante e caratterizzato da poche curve e lunghi rettilinei, dunque perfetto per sviluppare alte velocità ed esaltare le qualità delle squadre più allenate in questo tipo di esercizio, mentre chi non va molto forte contro il tempo si dovrà difendere, perché il tempo perso oggi potrebbe già essere un problema serio per la classifica generale. Alcuni nomi dei protagonisti di questa edizione della Tirreno Adriatico? Nobiliteranno la Corsa dei Due Mari nomi di spicco come Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Tom Dumoulin, Thibaut Pinot, Primoz Roglic, Mikel Landa e Adam Yates. I nomi da grandi classiche sono rappresentati da Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Julian Alaphilippe che ha vinto sabato scorso la Strade Bianche, Tim Wellens e Tiesj Benoot, con due tappe su sette a cronometro è doverosa una citazione per Rohan Dennis (che oggi potrebbe essere fondamentale per la Bahrain-Merida di Nibali), infine ecco tra i velocisti tanti altri nomi di lusso quali Elia Viviani, Fernando Gaviria, Giacomo Nizzolo e Nacer Bouhanni.



