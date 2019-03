Diretta Vicenza Monza/ Streaming video tv: semifinale d’andata (Coppa Italia Serie C)

Vicenza Monza, diretta dall’arbitro Giovanni Nicoletti della sezione Aia di Catanzaro, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 13 marzo 2019, presso lo stadio Romeo Menti della città veneta per l’andata della semifinale della Coppa Italia di Serie C. Dopo i turni precedenti disputati tutti in partita secca, la semifinale Vicenza Monza si disputa infatti con partite d’andata e ritorno, che sarà in Lombardia esattamente fra due settimane (stessa formula poi per la finale). La sfida tra i veneti e i lombardi mette di fronte due squadre del girone B, cui appartengono sia il Vicenza sia il Monza. Possiamo dunque ricordare che domenica in campionato il Vicenza di mister Colella ha ottenuto una sonante vittoria per 1-4 sul campo della Sambenedettese, squillo importante che consolida la posizione dei veneti in zona playoff. Il Monza invece sta vivendo un periodo eccellente, anche se proprio domenica il pareggio casalingo contro la Vis Pesaro (1-1) sa di occasione persa per i brianzoli di mister Brocchi, che vedono in salita adesso l’inseguimento al secondo posto – realisticamente il massimo obiettivo possibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE VICENZA MONZA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Vicenza Monza: le partite di Coppa Italia Serie C, come quelle del campionato di terza divisione, sono un’esclusiva del portale elevensports.it che per la quinta stagione permette di abbonarsi ad un servizio in diretta streaming video. Tramite l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete allora seguire le immagini di questa sfida, che potrete anche acquistare singolarmente pagando un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA MONZA

Le probabili formazioni di Vicenza Monza dovrebbero essere caratterizzate da un certo turnover, anche se ormai siamo in semifinale e di conseguenza per chi è ancora in corsa la Coppa Italia di Serie C diventa un obiettivo significativo. Ci saranno comunque senz’altro delle novità rispetto alle formazioni viste domenica in campionato, che vi proponiamo comunque come base. Il Vicenza ha espugnato San Benedetto del Tronto con questo 4-3-1-2 di partenza: Grandi in porta, davanti a lui la difesa a quattro con Davide Bianchi, Pasini, Bizzotto (che però in Coppa Italia è squalificato) e Stevanin, poi in mediana Zona, Pontisso e Nicolò Bianchi, infine il reparto offensivo con Curcio trequartista alle spalle degli attaccanti Giacomelli e Guerra. Stesso modulo anche per il Monza contro la Vis Pesaro: Bearzotti, Scaglia, Marconi e Anastasio nella linea difensiva a quattro davanti al portiere Guarna; a centrocampo un terzetto con D’Errico, Fossati e Galli, qualche metro più avanti il trequartista Ceccarelli in appoggio alle punte Reginaldo e Brighenti.



