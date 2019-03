Diretta Viterbese Pisa/ Streaming video e tv: l’ultimo quarto (Coppa Italia Serie C)

Viterbese Pisa, diretta dall’arbitro Daniele Rutella della sezione Aia di Enna, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 13 marzo 2019, presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo per completare il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. Oggi sarebbe già giorno di semifinali, tuttavia la Viterbese aveva disputato in due giorni diversi la partita dei sedicesimi contro la Ternana, sospesa per impraticabilità del campo il 30 gennaio e completata solo il 6 febbraio, di conseguenza da quel momento in poi tutte le partite dei laziali sono in ritardo di un turno, negli ottavi con il Teramo e oggi il quarto con il Pisa, anche perché pure in campionato la Viterbese ha diverse partite ancora da recuperare per le note vicende estive. Più normale la stagione del Pisa, che poco più di un mese fa ha vinto negli ottavi 3-0 sul Pontedera e ora si gioca la qualificazione alla semifinale, dove sappiamo già che la vincente di Viterbese Pisa sfiderà il Trapani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE VITERBESE PISA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Viterbese Pisa: le partite di Coppa Italia Serie C, come quelle del campionato di terza divisione, sono un’esclusiva del portale elevensports.it che per la quinta stagione permette di abbonarsi ad un servizio in diretta streaming video. Tramite l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete allora seguire le immagini di questa sfida, che potrete anche acquistare singolarmente pagando un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE PISA

Detto che un po’ di turnover potrebbe essere normale nelle probabili formazioni di Viterbese Pisa, è pure vero che siamo giunti a un livello della competizione in cui anche la Coppa Italia di Serie C fa gola a tutti. Per la Viterbese dunque, agevolata dal non avere giocato in campionato contro il Matera, tenendo presente la squalifica di Baldassin, possiamo disegnare un 3-5-2 con Valentini in porta, protetto dalla retroguardia a tre composta da Sini, Atanasov e Rinaldi; a centrocampo i possibili titolari da destra a sinistra potrebbero essere De Giorgi, Tsonev, Cenciarelli, Palermo e Zerbin, infine Polidori e Bismark nella coppia d’attacco. Il Pisa sabato in campionato invece aveva schierato il 4-3-1-2 con Gori in porta; difesa a quattro con Birindelli, De Vitis, Benedetti e Lisi; in mediana Verna, Gucher e Di Quinzio, poi Minesso come trequartista alle spalle dei due attaccanti Pesenti e Masucci. Certamente stasera qualcosa cambierà, ma questo è il punto di riferimento.



