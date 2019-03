Probabili formazioni Barcellona Lione/ Quote, Dembélé o Coutinho per i blaugrana?

Leggendo le probabili formazioni di Barcellona Lione studiamo le mosse dei due allenatori per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019: squadre in campo alle ore 21:00 di mercoledì 13 marzo e si parte dallo 0-0 con cui era finita l’andata al Parc Olympique Lyonnais. Un risultato che sulla carta favorirebbe i transalpini, che passerebbero il turno con un 1-1 o comunque un pareggio con reti; il Barcellona – in corsa per tutte le competizioni – però gioca in casa ed è tecnicamente superiore ad un Lione che pure aveva stupito nella gara di andata, giocando un ottimo primo tempo nel quale avrebbe anche meritato il vantaggio. Vedremo come andranno le cose, intanto mentre aspettiamo il calcio d’inizio possiamo appunto valutare in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco del Camp Nou, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Barcellona Lione.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Barcellona Lione il pronostico sancito dalle quote dell’agenzia di scommesse Snai indica nei blaugrana i chiari favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,23 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto, contro il valore di 11,00 che accompagna invece il segno 2, da giocare per il successo esterno dell’Olympique. Con il segno X, identificato dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 6,50 volte quanto avrete investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA LIONE

GLI 11 DI VALVERDE

Sono appena due i dubbi che accompagnano Ernesto Valverde nelle probabili formazioni di Barcellona Lione: il primo riguarda il ballottaggio tutto francese al centro della difesa, con Lenglet che potrebbe avere la meglio sul grande ex di serata Umtiti. Il secondo è invece a centrocampo, ma potrebbe sconfinare anche in attacco: il tecnico deve decidere chi mandare in campo sulla mezzala e i due giocatori che rientrano nel testa a testa sono Arthur Melo e Vidal, ma ce n’è un terzo in Coutinho che, lasciando il posto da esterno del tridente a Ousmane Dembélé (insieme ovviamente a Messi e Luis Suarez), entra idealmente in competizione per questo spot. La mediana sarà completata da Rakitic (che ha riposato nell’ultima di campionato) e Sergio Busquets; in difesa invece ci sarà Piqué davanti a ter Stegen, mentre sulle corsie laterali sembra tutto apparecchiato per la titolarità di Nélson Semedo (che è in vantaggio su Sergi Roberto, ormai stabilmente adattato al ruolo di terzino destro) e Jordi Alba, che sulla fascia sinistra non ha sostanzialmente alcun rivale.

I DUBBI DI GENESIO

Discorso diverso per Bruno Génésio, che per Barcellona Lione potrebbe cambiare qualcosa: in difesa manca Marcelo e allora Morel potrebbe tornare titolare al fianco di Denayer, inoltre Tete si gioca il posto da terzino destro con Dubois (comunque favorito) con Anthony Lopes che sarà il portiere e Ferland Mendy che agirà sulla corsia mancina. Spazio per Aouar in mezzo al campo, ma insieme a lui a differenza dell’andata potrebbe esserci Tousart, che nel caso prenderebbe il posto di Ndombélé in un ballottaggio che sarà risolto solo all’ultimo; sulle corsie laterali i favoriti sono ancora una volta Bertrand Traoré e Terrier (che all’andata ha centrato una traversa), ma occhio a Cornet che pare ad ogni modo impegnato nel testa a testa per agire davanti. Qualora fosse titolare andrebbe a formare un duo offensivo che darebbe pochi punti di riferimento alla difesa blaugrana, perchè il suo sparring partner sarebbe Depay con Moussa Dembélé che a quel punto sarebbe destinato alla panchina.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 2 Nélson Semedo, 3 Piqué, 15 Lenglet, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Sergio Busquets, 22 Vidal; 10 Messi, 9 L. Suarez, 11 O. Dembélé

A disposizione: 13 Cillessen, 20 Sergi Roberto, 23 Umtiti, 17 Murillo, 8 Arthur Melo, 7 Coutinho, 14 Malcom

Allenatore: Ernesto Valverde

Squalificati: –

Indisponibili: Vermaelen, Rafinha

LIONE (4-4-2): 1 Anthony Lopes; 14 Dubois, 15 Morel, 5 Denayer, 22 F. Mendy; 10 B. Traoré, 8 Aouar, 29 Tousart, 7 Terrier; 9 M. Dembélé, 11 Depay

A disposizione: 30 Gorgelin, 23 Tete, 26 Solet, 20 Marçal, 24 Cheikh, 28 Ndombélé, 27 Cornet

Allenatore: Bruno Génésio

Squalificati: –

Indisponibili: Rafael da Silva, Marcelo, Gouiri



