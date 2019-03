Probabili formazioni Bayern Monaco Liverpool/ Quote, i bavaresi senza Robben

Per le probabili formazioni di Bayern Monaco Liverpool andiamo a valutare le possibili scelte dei due allenatori per la partita di ritorno negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019: all’Allianz Arena si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 13 marzo ed è tutto ancora in equilibrio, perchè tre settimane fa è terminata 0-0 e dunque un pareggio con gol favorirebbe i Reds, che però devono affrontare questa sfida in trasferta. Ci sono assenze soprattutto da parte bavarese, mentre Jurgen Klopp ritrova pedine importanti; vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, quando mancano poche ore al calcio d’inizio e noi possiamo valutare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Bayern Liverpool.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha previsto le quote per scommettere su Bayer Monaco Liverpool, e secondo questo bookmaker il vantaggio nel pronostico sorride ai padroni di casa: abbiamo infatti un valore di 2,10 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 che identifica la vittoria dei bavaresi, mentre il segno 2 per il successo esterno dei Reds porta in dote un valore pari a 3,40 volte quanto avrete deciso di investire. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare un valore pari a 3,60 volte quanto giocato.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN LIVERPOOL

GLI 11 DI KOVAC

Niko Kovac deve affrontare Bayern Monaco Liverpool con due squalificati e un Robben ancora in infermeria: dunque nelle probabili formazioni scopriamo che i tedeschi avranno Rafinha come terzino destro e Alaba, che torna a disposizione, dall’altra parte del campo con Sule e Hummels che dovrebbero comporre la coppia centrale a protezione di Neuer. Non cambia l’assetto della mediana: Thiago Alcantara imposta la manovra, Javi Martinez gli dà una mano ma in particolar modo si curerà di distruggere il gioco avversario, potendo contare sull’aiuto dei due esterni offensivi che, viste le indisponibilità che colpiscono la rosa del Bayern, dovrebbero essere Gnabry a destra e Ribéry a sinistra, con la possibilità di scambiarsi la posizione durante la partita. La prima punta sarà ovviamente Lewandowski, alle spalle del bomber polacco agirà invece James Rodriguez che potrebbe essere all’ultima stagione con questa maglia.

I DUBBI DI KLOPP

Qualche dubbio per Jurgen Klopp in vista di Bayern Liverpool: tornano Van Dijk e Lovren che dovrebbero disporsi davanti ad Alisson in mezzo alla difesa, con Robertson e Alexander-Arnold larghi. I problemi riguardano il centrocampo, dove Milner non è al top: la sensazione è che il veterano vada verso la panchina, dunque per prenderne il posto si candida Naby Keita ma la soluzione alternativa riguarderebbe Henderson spostato sulla mezzala, con Fabinho che a quel punto sarebbe il regista della squadra. L’altro interno di centrocampo sarà quasi certamente Wijnaldum, che è in ballottaggio con Lallana; invariato ovviamente il tridente offensivo che potrà contare su Roberto Firmino da prima punta e su due frecce esterne come Salah e Sadio Mané, con il senegalese che deve farsi perdonare qualche gol piuttosto clamoroso sbagliato nel corso della partita di andata ad Anfield.

IL TABELLINO

BAYERN (4-2-3-1): 1 Neuer; 13 Rafinha, 5 Hummels, 4 Sule, 27 Alaba; 6 Thiago Alcantara, 8 Javi Martinez; 22 Gnabry, 11 James Rodriguez, 7 Ribéry; 9 Lewandowski

A disposizione: 26 Ulreich, 17 J. Boateng, 18 Goretzka, 35 Renato Sanches, 20 Jeong Woo-Yeong, 29 Coman, 19 A. Davies

Allenatore: Niko Kovac

Squalificati: Kimmich, T. Muller

Indisponibili: Tolisso, Robben

LIVERPOOL (4-4-2): 13 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 4 Van Dijk, 6 Lovren, 26 Robertson; 8 N. Keita, 14 Henderson, 5 Wijnaldum; 11 Salah, 9 Firmino, 10 S. Mané

A disposizione: 22 Mignolet, 32 Matip, 3 Fabinho, 7 Milner, 20 Lallana, 23 Shaqiri, 15 Sturridge

Allenatore: Jurgen Klopp

Squalificati: –

Indisponibili: J Gomez, Oxlade-Chamberlain



© RIPRODUZIONE RISERVATA