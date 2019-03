Risultati Champions League 2019/ Diretta gol live score, ritorno ottavi (13 marzo)

Oggi mercoledì 13 marzo ci attende l’ultima serata in compagnia dei risultati di Champions League, naturalmente sempre per quanto riguarda il ritorno degli ottavi di finale. Come abbiamo già ricordato ieri, il ritorno come già l’andata di questi ottavi di Champions League è stato spalmato su due settimane diverse e di conseguenza oggi si completa definitivamente il quadro delle partite e scopriremo i nomi delle ultime due squadre che si qualificheranno per i quarti. Ecco dunque che cosa ci attende per quanto riguarda i risultati Champions League stasera, con fischio d’inizio fissato come sempre alle ore 21.00, da questa stagione orario d’inizio di tutte le partite di Champions: l’appuntamento sarà con Barcellona Lione e Bayern Monaco Liverpool, due sfide che curiosamente all’andata era finite entrambe con pareggi per 0-0 in Francia e ad Anfield Road. La situazione si annuncia dunque molto aperta, anche se naturalmente per il Lione al Camp Nou la missione si annuncia particolarmente complicata, mentre nel big-match in terra tedesca tutto potrebbe essere possibile, tenendo presente che con un pareggio per 1-1 passerebbe la squadra in trasferta.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL BIG-MATCH

Tra i due risultati Champions League che sono attesi per questa sera, il più significativo dovrebbe dunque arrivare dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove i padroni di casa del Bayern e il Liverpool daranno vita a una sfida tra le più blasonate possibili nel panorama del calcio europeo. È senz’altro un peccato che una di queste due grandi debba uscire già a livello degli ottavi di finale, d’altronde la Champions League 2018-2019 si sta rivelando come il torneo delle sorprese. In questo caso, ovviamente, la sorpresa sarebbe relativa qualsiasi sarà l’esito: anche una vittoria esterna del Liverpool non sarebbe così clamoroso, tenendo conto inoltre del fatto che un pareggio con gol promuoverebbe proprio i Reds. Il Bayern comunque sa che vincendo davanti al proprio pubblico andrà avanti e potrebbe dunque avere un leggerissimo vantaggio, dopo essere uscito indenne all’andata da Anfield Road con un pareggio per 0-0 dopo una partita comunque per nulla noiosa. Oggi chi riuscirà a raggiungere i quarti?

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2019: RITORNO OTTAVI

Ore 21.00

Barcellona Lione (and. 0-0)

Bayern Monaco Liverpool (0-0)



