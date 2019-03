Risultati Torneo di Viareggio 2019/ Diretta gol live score, 2^ giornata gruppo 1

Scatta alle ore 15:00 di mercoledì 13 marzo un nuovo appuntamento con i risultati del Torneo di Viareggio 2019: torniamo alle sfide del gruppo 1 di cui viene disputata la seconda giornata, questo significa che rivedremo le squadre che hanno giocato lunedì e che già oggi potrebbe esserci qualche qualificazione aritmetica agli ottavi di finale. Possiamo dunque andare a vedere quali sono le partite che ci attendono oggi: come detto partenza alle ore 15:00 con Braga-APIA Leichhardt, Nordsjaelland-UYSS New York, Bologna-Ternana, Bruges-Viareggio, Torino-Rieti, Dinamoeli Tbilisi-Athletico Paranaense e Nania-Euro LIAC New York. Alle ore 15:45 avremo il primo posticipo in Empoli-Ascoli, alle ore 17:45 si giocherà Parma-Venezia mentre alle ore 19:30 ci sarà la conclusione di questa intensa giornata con Inter-Cagliari. Quali saranno i risultati che matureranno oggi, e come cambierà la classifica di ciascun girone? Lo scopriremo tra poco, quando finalmente si tornerà a giocare per questa Coppa Carnevale.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2019: LA SITUAZIONE

Analizzando la situazione per i risultati del Torneo di Viareggio, scopriamo che c’è una big che è partita con il freno a mano tirato: l’Inter, campione in carica, ha pareggiato all’esordio contro il Braga e dunque adesso deve cercare la vittoria per evitare di rimanere indietro, e complicare la sua corsa verso gli ottavi. Per di più il Cagliari ha vinto all’esordio, e dunque con un pareggio resterebbe avanti di due lunghezze; nel girone 2 Empoli e Ascoli sembrano potersi giocare il primo posto ma i toscani devono stare attenti, perchè due giorni fa hanno faticato per rimontare il Nordsjaelland e non riuscendo a vincere oggi sarebbero quasi eliminati, a prescindere dal risultato che maturerà nell’altra partita. Il Bologna ha la grande occasione di qualificarsi subito per gli ottavi, e così il Viareggio: le due squadre sarebbero certe del passaggio del turno vincendo, anche perchè con 6 punti difficilmente non si sarebbe una delle migliori tre seconde. Stessa situazione per il Torino e l’Athletico Paranaense nel girone 4, con i granata che all’esordio sono la squadra che ha segnato di più (7 gol alla Dinamoeli Tbilisi); nel girone 5 Parma e Venezia disputano una sfida diretta, chi dovesse vincere sarebbe già qualificato agli ottavi con un pareggio tra Nania e Euro LIAC New York, un risultato certamente possibile.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2019: 2^ GIORNATA GRUPPO 1

ore 15:00 Braga-APIA Leichhardt

ore 15:00 Nordsjaelland-UYSS New York

ore 15:00 Bologna-Ternana

ore 15:00 Bruges-Viareggio

ore 15:00 Torino-Rieti

ore 15:00 Dinamoeli Tbilisi-Athletico Paranaense

ore 15:00 Nania-Euro LIAC New York

ore 15:45 Empoli-Ascoli

ore 17:45 Parma-Venezia

ore 19:30 Inter-Cagliari



