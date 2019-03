Video/ Manchester City Schalke (7-0): highlights e gol del match (Champions league)

Dopo la vittoria per 1-2 a Gelsenkirchen il Manchester City di Guardiola sembrava in pole position per la qualificazione ai quarti di finale. I Citizens hanno fatto ancora meglio vincendo in goleada il ritorno all’Etihad Stadium contro i tedeschi, mai in partita nel corso del match, come emerge nel video di Manchester City Schalke, e costretti a subire una pesantissima goleada. Tanto possesso palla inizialmente, lo Schalke si gioca le residue speranze di qualificazione in ripartenze che non si verificano mai. Bisogna aspettare 35’ per il primo gol, Bruma atterra Bernardo Silva e Sergio Aguero dal dischetto non perdona.

IL KUN FA BIS

Il Kun al 38’ fa il bis con un gran destro sfruttando un assist di Sterling, quindi prima dell’intervallo il City mette definitivamente in ghiaccio la pratica con il tris di Leroy Sané, che sfrutta un passaggio filtrante di Zinchenko. Gol convalidato dopo la review al VAR, nella ripresa allo Schalke servirebbero 4 gol per passare il turno. I 4 gol li fa invece il Manchester City, a partire da quello di Raheem Sterling all’11’ con una gran botta di destro su suggerimento di Leroy Sané. Al 26’ il 5-0 lo realizza Bernardo Silva, con un sinistro piazzato all’angolino ancora su assist di Sané, che al 33’ veste per l’ennesima volta i panni dell’ispiratore con un filtrante per Phil Foden. Il 6-0 non è sufficiente ai Citizens che chiudono sul 7-0 grazie a una prodezza di Gabriel Jesus al 39’, stavolta su suggerimento di Bernardo Silva. Obiettivo quarti centrato dal tiki taka avvolgente del Manchester City di Guardiola, dopo una buona campagna europea lo Schalke chiude invece senza gloria.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MANCHESTER CITY SCHALKE, CON LE AZIONI SALIENTI DEL MATCH



© RIPRODUZIONE RISERVATA