Diretta Fiorentina Perugia/ Streaming video Rai, risultato live Torneo di Viareggio

Fiorentina-Perugia, diretta da Centi, si gioca mercoledì 13 marzo 2019 alle ore 17.45 e sarà una sfida valevole per la fase a gironi del Torneo di Viareggio 2019 nel Gruppo 8. Gli umbri hanno iniziato la loro avventura in Versilia nel migliore dei modi, ottenendo una vittoria per 2-1 contro il Westchester, rimontando dopo il vantaggio avversario di Dawson e ottenendo la vittoria grazia a un rigore di Cavaliere e una rete di Settimi. Pari col punteggio di 2-2 invece per la Fiorentina contro i russi del Krasnodar, i gol di Pierozzi e Gorgos non sono bastati ai viola che con i gol di Litvinov e Tekhuchev nella ripresa sono stati costretti ad incassare il pareggio. Con un pari dunque il Perugia si metterebbe in una condizione di vantaggio in vista dell’ultima giornata nella corsa al primo posto nel girone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina-Perugia, sfida valevole per il Torneo di Viareggio 2019, si potrà seguire in diretta tv in chiaro per tutti gli appassionati collegandosi su RaiSport, canale numero 58 del digitale terrestre. Tramite l’applicazione Raiplay e il sito raisport.rai.it si potrà anche vedere la diretta streaming video via internet del match con smart tv, pc o grazie a dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PERUGIA, TORNEO DI VIAREGGIO 2019

Le probabili formazioni del match Fiorentina-Perugia che andrà in scena al campo Ferdeghini di La Spezia. L’Empoli schiererà la seguente formazione: Brancolini, Ferrarini, Antzoulas, Gillekens, Pierozzi, Beloko, Gorgos, Hanuljak, Montiel, Vlahovic, Koffi. Risponderà il Perugia con questo undici titolare: Kisyo Ismet, Santini, Righetti, Giordano, Stramaccioni, Ndir Mame, Settimi, Pagliari, Minacori, Barbarossa, Bagnolo .

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli scelti dai due allenatori, Emiliano Bigica per la Fiorentina e Giovanni Pagliari per il Perugia, saranno rispettivamente il 4-3-3 e il 4-3-1-2. Le due squadre non si affrontano dal match del campionato Primavera datato 14 aprile 2017, con i viola capaci di imporsi in goleada contro gli umbri con un roboante 6-1. La Fiorentina si è aggiudicata le ultime quattro sfide ufficiali tra Viareggio Cup, Coppa Italia e campionato Primavera disputate contro i Grifoni dal 2016 ad oggi.



