Diretta Salisburgo Napoli/ Streaming video e tv: Ancelotti con un piede nei quarti

Salisburgo Napoli, diretta dall’arbitro spagnolo Carlos Del Cerro, si gioca giovedì 14 marzo alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019. Partenopei favoriti dopo il 3-0 dell’andata firmato dalle reti di Milik, Fabian Ruiz e da un autogol di Onguene. Il Salisburgo avrebbe potuto segnare nel finale, ma le parate di Meret hanno posto la squadra di Ancelotti in una condizione di massimo vantaggio in vista del ritorno. In campionato, a -18 dalla Juventus capolista, il Napoli ha ormai come obiettivo solo la difesa del secondo posto e solo l’Europa League può regalare agli azzurri un salto di qualità nel confronto con la gestione di Maurizio Sarri. Dall’altra parte il Salisburgo guida la Bundesliga austriaca con 9 punti di vantaggio sul LASK Linz e sembra avviato verso la conquista dell’ennesimo titolo nazionale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salisburgo Napoli non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ma solo per gli abbonati Sky, che potranno seguire l’incontro in tv sul canale numero 201 del satellite (Sky Sport Uno) e in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO NAPOLI

Le probabili formazioni del match che andrà in scena alla Red Bull Arena di Salisburgo. Austriaci in campo con il tedesco Walke tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Lainer, il brasiliano Andre Ramalho, il francese Onguene e Ulmer. A quattro anche la linea di centrocampo con Schlager sulla fascia destra, Junuzovic sulla fascia sinistra e il maliano Samassekou e Wolf impiegati come centrali. In attacco l’israeliano Dabbur farà coppia con lo zambiano Daka. Risponderà il Napoli con Meret in porta, l’albanese Hysaj esterno di destra e il portoghese Mario Rui esterno di sinistra in una difesa a quattro con il romeno Chiriches e il serbo Maksimovic difensori centrali. A centrocampo il brasiliano Allan sarà affiancato dal maliani Diawara, mentre a sinistra giocherà lo spagnolo Callejon e a destra il polacco Zielinski. In attacco faranno coppia Lorenzo Insigne e l’altro polacco Milik.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Il modulo scelto dai due allenatori, Carlo Ancelotti per il Napoli e Marco Rose per il Salisburgo, sarà il 4-4-2 per entrambe le squadre. La vittoria per 3-0 del Napoli nel match d’andata è l’unico precedente ufficiale tra i due club nella storia delle Coppe Europee.

PRONOSTICO E QUOTE

Per i bookmaker Salisburgo leggermente favorito per la vittoria contro il Napoli. Vittoria in casa quotata 2.30 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 3.60 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 2.90 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 1.66 e 2.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA