Diretta Super-G Soldeu/ Streaming video e tv: trionfo annunciato per Shiffrin?

Si accenderà oggi giovedì 14 marzo 2019 la gara di Super-G di Soldeu dove in questa settimana sono in corso le finali della Coppa del mondo di sci . Oggi quindi sulla neve di Andorra verrà consegnata la coppetta di specialità e qui la favorita numero uno rimane ovviamente Mikaela Shiffrin, che pure ha vinto la medaglia d’oro nella disciplina poche settimane fa ai Mondiali di Are. Se l’americana è leader indiscussa della classifica speciale però va detto che oggi per la vittoria della prova di Super-G di Soldeu la statunitense dovrà fare attenzione perché la lista di rivali per il primo gradino del podio è vasta e comprende anche la nostra Sofia Goggia, tornata in gran forma dopo l’infortunio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI SOCHI

La diretta del super-G di Soldeu avrà inizio alle ore 10.30, quando la prima atleta si presenterà al cancelletto del Grandvalira Soldeu El Tarter. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Andorra (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER G SOLDEU: LE PROTAGONISTE PIU’ ATTESE

Come annunciato prima, per la vittoria della prova di Super-g di Soldeu Mikaela Shiffrin dovrà fare attenzione: considerata anche la classifica della specialità per la coppa del mondo oltre ai risultati recenti (eccetto per la gara di Sochi, annullata per maltempo solo settimana scorsa), l’americana è certo la favorita ma non sono poche coloro che vorranno mettersi in luce nell’ultimo appuntamento della stagione. Ecco quindi che quando si parla di super-G i riflettori si accendono anche sulla veterana Tina Weirather e sull’austriaca Nicole Schimdhofer, questa vincitrice del super-G di Garmisch a fine gennaio. Tra i nomi da tenere d’occhio ecco anche lo squadrone italiano. Qui, dopo Federica Brignone e Federica Marsaglia, spicca senza dubbio il nome Sofia Goggia, argento nella disciplina ai mondiali di Are: la bergamasca ha iniziato tardi la stagione ma di certo farà di tutto per chiuderla al meglio.



