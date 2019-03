Diretta Tirreno Adriatico 2019/ Streaming video e tv: percorso e orario (2^ tappa)

Seconda giornata e seconda tappa della Tirreno Adriatico 2019: oggi giovedi 14 marzo la grande corsa dei due Mari torna ad accendersi con la frazione da Camaiore a Pomarance una delle più attese visto il percorso parecchio movimentato che attende oggi tutti i protagonisti. Al via però oggi spicca senza dubbio l’assenza di Marcel Kittel: il tedesco che l’anno scorso aveva vinto proprio la seconda tappa (sempre partendo da Camaiore ma con il traguardo fissato a Follonica) ha preferito la Parigi Nizza invece della classica italiana e oggi non potrà difendere il titolo. Neppure quanto accaduto ieri nella prima frazione poi ci è di grande aiuto per individuare un favorito d’obbligo: ci attendiamo però un grande spettacolo anche oggi al traguardo finale di Pomarance, a cui si arriverà dopo un percorso lungo 195 km. Ricordiamo subito che oggi il via della 2^ tappa della Tirreno Adriatico 2019 è stato fissato per le ore 11,35, mentre il vincitore non dovrebbe arrivare la traguardo prima delle 16,25 circa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2019

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv della Tirreno Adriatico 2019 non sarà oggi integrale: il collegamento su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) comincerà già alle ore 13.45, mentre per le fasi finali ci si sposterà su Rai Due dalle ore 15.40. Di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita tramite il sito e l’applicazione di Rai Play gratuitamente per tutti. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2019 2^ TAPPA CAMAIORE-POMARANCE

Dopo la cronometro di ieri ecco che si torna al classico percorso per la Tirreno Adriatico 2019. Come detto la seconda tappa andrà da Camaiore fino al traguardo finale in salita di Pomarance: se saranno 195 km davvero mossi quel che attenderanno tutti i protagonisti della due mari. Osservando il profilo altimetrico della frazione ecco che segnaliamo subito ben due punti sprint, di Canneto e Montecerboli e pure tre Gpm, dei quali il più complicato sarà ovviamente quello di Pomarance dove è attesa la linea finale. Osservando la cartina del tracciato ecco che i protagonisti della Tirreno Adriatico 2019, da Camaiore affronteranno Montemagno per raggiungere Pisa e poi sfociare nella provincia livornese: si comincerà a salire a partire da Castellana Marittima (primo Gpm) e a seguire ecco il punto di rifornimento previsto tra San Martino e Cassino di Terra. Arrivati a circa metà del percorso ecco che le cose cominciano a farsi complicate dal punto di vista tecnico. ci si avvicina a Cannetto e al secondo Gpm di Serrazzano. Da qui poi i ciclisti affronteranno una sorta di piccolo circuito a Pomarance fino alla salita finale, dove si toccheranno punte anche del 16% di pendenza.



