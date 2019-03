Filippo Magnini/ “Un bimbo mi ha chiesto se sono un campione, io dico che…”

Il 37enne ex campione del nuoto Filippi Magnini, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una sua foto da bambino, con annessa una piacevole didascalia. Il fidanzato di Giorgia Palmas ha raccontato ai propri follower di essere stato fermato da un bambino che gli ha chiesto: «Tu sei un campione?». Subito dopo lo stesso bimbo ha incalzato il quattro volte campione del mondo con la domanda: «Cosa vuol dire essere un campione?». Questa la risposta che Magnini avrebbe voluto dare al piccolo fan: «Non so caro bambino se leggerai qui la risposta ma questo è quello che avrei voluto dirti: “Quando i sacrifici che farai smetterai di chiamarli sacrifici e li chiamerai scelte, quando i pianti che farai li ricorderai con un sorriso, quando i dolori che avrai saranno motivo di orgoglio, quando una sconfitta non ti abbatterà ma ti darà la carica per andare avanti, quando vincerai e non penserai solo a te stesso ma anche ai tuoi cari che ti hanno supportato, quando tutti ti diranno l’importante è partecipare ma tu vorrai vincere, quando non cercherai scuse per motivare il fallimento ma ti prenderai le tue responsabilità, quando farai tutto questo è forse e dico forse vincerai un unica volta nella tua vita… allora sarai un campione!”».

FILIPPO MAGNINI: IL POST PER IL PICCOLO FAN

Un post che è stato molto apprezzato dai fan del nuotatore marchigiano, e che nel giro di pochi minuti ha superato abbondantemente gli ottomila mi piace. Numerosi anche i commenti di apprezzamento a tali parole, come ad esempio quello di graziacapricorno58, che ha scritto: «Queste parole dovrebbero essere lette ed ascoltate da tanti ragazzi». Così invece Giusibassi: «Che dire? Hai espresso perfettamente il significato della parola “campione”». Questo infine il pensiero di Merypauti: «Grandissimo Filippo ! Farò leggere queste parole a mio figlio». Intanto l’amore fra Magnini e la Palmas va a gonfie vele. Recentemente i due hanno confessato di essere pronti ad avere un figlio, mentre negli scorsi giorni sono stati immortalati a Disneyland, il parco divertimenti di Parigi.

