Inter si qualifica ai quarti se/ Europa League con l’Eintracht il risultato utile…

L’Inter si qualifica ai quarti di Europa League vincendo: non hanno altri risultati utili a disposizione i nerazzurri nella partita interna contro l’Eintracht Francoforte (ore 21:00 di giovedì 14 marzo) a meno che ovviamente non si tratti di uno 0-0 che porterebbe la sfida ai tempi supplementari, e poi eventualmente ai calci di rigore. Il pareggio a reti bianche è infatti il risultato maturato all’andata, alla Commerzbank Arena: per la prima volta in questa edizione di Europa League l’Eintracht non è riuscito a vincere a Francoforte e da questo punto di vista l’Inter ha colto un bel risultato, ma certamente la squadra di Luciano Spalletti può recriminare su quel rigore che Marcelo Brozovic si è fatto parare da Kevin Trapp nel primo tempo. Avesse segnato, i nerazzurri oggi sarebbero molto più tranquilli in termini di qualificazione ai quarti; così invece partono sì favoriti – perché giocano in casa – ma di sicuro dovranno fare un altro tipo di partita, contro un avversario che ha grande qualità e che potrebbe realmente mettere in difficoltà la banda di Spalletti, che per di più si presenta all’appuntamento di San Siro decimata per le assenze date da squalifiche e infortuni.

INTER SI QUALIFICA AI QUARTI SE: QUAL E’ IL RISULTATO UTILE?

Come abbiamo detto, per qualificarsi ai quarti di Europa League l’Inter può solo vincere: questo perché la UEFA ha in vigore la regola sui gol segnati in trasferta, che hanno valore doppio: non essendo riuscita a mettere la palla in porta a Francoforte, adesso l’Inter deve evitare il pareggio con reti a San Siro. In qualunque caso, sia esso un 1-1 o un 2-2 o un risultato ancora più alto, i nerazzurri sarebbero eliminati perché l’Eintracht avrebbe segnato di più fuori casa; per questo motivo si usa ripetere che lo 0-0 esterno è un risultato in sé positivo ma decisamente rischioso, soprattutto se le due squadre partono alla pari come valori. Il quadro generale della qualificazione ai quarti di Europa League può comunque essere riassunto in un modo parecchio semplice: passerà il turno chi vincerà la partita, infatti l’Eintracht si trova sostanzialmente nella stessa situazione dell’Inter e cioè anche la squadra di Adi Hutter deve segnare. A differenza dei nerazzurri però, se dovesse subire una rete avrebbe bisogno di un singolo gol per qualificarsi, mentre in ogni caso l’Inter dovrà necessariamente mettere in porta un pallone in più di quello che la squadra tedesca dovesse riuscire a fare.

