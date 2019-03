Napoli si qualifica ai quarti se/ Europa League, col Salisburgo risultato utile…

Il Napoli si qualifica ai quarti di Europa League se vince, pareggia, ma anche se perde con due gol di scarto o addirittura con tre gol di scarto, ma segnandone almeno uno. Insomma, la situazione del Napoli in vista della partita di ritorno in programma questa sera alle ore 18.55 a Salisburgo è davvero invidiabile, grazie alla vittoria per 3-0 ottenuta giovedì scorso contro gli austriaci al San Paolo. Come abbiamo già accennato, i conti sono presto fatti: il Napoli si può permettere anche di perdere con uno oppure due gol di scarto, ma anche con tre reti di scarto a patto di segnare almeno un gol (4-1, 5-2, eccetera), perché ci sarebbe in questo caso il numero dei gol in trasferta a fare da discriminante positiva in favore del Napoli. Una vittoria per 3-0 del Salisburgo manderebbe la sfida ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, il Napoli verrebbe invece eliminato già al triplice fischio solo con una sconfitta con almeno quattro gol di scarto.

NAPOLI SI QUALIFICA AI QUARTI SE: QUAL E’ IL RISULTATO UTILE?

Per qualificarsi ai quarti di Europa League, il quadro generale della situazione del Napoli dunque può essere riassunto in un modo parecchio semplice: passerà il turno a meno di un crollo clamoroso, che sarebbe praticamente inspiegabile a maggior ragione se si considera che ormai proprio l’Europa League è diventata il massimo obiettivo della stagione dei partenopei. Un possibile problema potrebbe essere l’assenza di ben tre centrali di difesa, cioè gli squalificati Koulibaly e Maksimovic più l’infortunato Albiol, dunque il Salisburgo potrebbe cercare di sfruttare questa debolezza della retroguardia partenopea, tuttavia il Napoli parte da un vantaggio enorme e potrebbe d’altronde sfruttare gli spazi che il Salisburgo inevitabilmente dovrà concedere. Se gli azzurri segneranno anche un solo gol, per il Salisburgo l’impresa diventerebbe praticamente impossibile.

