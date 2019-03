Probabili formazioni Inter Eintracht Francoforte/ Quote, uomini contati per Spalletti

Analizziamo le probabili formazioni di Inter Eintracht Francoforte, la partita che alle ore 21:00 di giovedì 14 marzo è valida per il ritorno degli ottavi di finale in Europa League 2018-2019: i nerazzurri che hanno ritrovato la vittoria in campionato cercano questa sera di fare un passo avanti nella coppa internazionale, e per farlo hanno bisogno di una vittoria. All’andata infatti è terminata 0-0: sicuramente non perdere in trasferta è stato positivo, ma la cosa potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio perchè con un pareggio con almeno un gol sarebbe la squadra di Francoforte a passare il turno. Ipotesi nemmeno peregrina, visto che Luciano Spalletti dovrà fare i salti mortali per costruire una squadra degna di questo nome: tra infortuni e squalifiche di fatto sono appena undici i calciatori a disposizione del tecnico. Andiamo dunque a vedere quale sarà la proposta di Spalletti per questa partita e, in termini generali, analizziamo in maniera più dettagliata le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Inter Eintracht.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Inter Eintracht Francoforte indicano nei nerazzurri i favoriti: il segno 1 per la loro vittoria interna vale infatti 2,30 volte la somma giocata contro il valore di 3,15 volte la puntata che è stato assegnato all’eventualità del successo esterno, regolato ovviamente dal segno 2. Il segno X, sul quale dovrete scommettere per il pareggio, vi farebbe guadagnare un valore pari a 3,30 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER EINTRACHT

IL DILEMMA DI SPALLETTI

Per Inter Eintracht Francoforte gli undici disponibili sono realmente contati, al netto dei Primavera che affolleranno la panchina: in porta va Handanovic, prende corpo l’ipotesi della difesa a tre con Ranocchia al fianco di De Vrij e Skriniar e in questo caso Cédric Soares e D’Ambrosio avanzerebbero sulla linea dei centrocampisti, mentre in alternativa giocherebbero da terzini. E’ però dalla cintola in su che iniziano i reali problemi: Spalletti potrebbe anche destinare Skriniar davanti alla difesa come si vede con la nazionale slovacca, oppure confermare la coppia formata da Matias Vecino e Borja Valero. Manca una prima punta, e dunque è assolutamente realistico che sia Keita Baldé Diao a farne le veci avendo già ricoperto questo ruolo; in questo modo Politano e Perisic potrebbero agire stabilmente sulle corsie laterali, mentre Candreva di fatto tornerebbe all’antico giocando da trequartista. A meno che appunto non venga avanzato Skriniar, il che porterebbe Borja Valero a farne lui stesso un passo avanti giocando alle spalle di Keita.

LE SCELTE DI HUTTER

Anche Adi Hutter deve fare i conti con una squalifica, quella di Gelson Fernandes; Rebic non recupera e allora sarà ancora Gacinovic ad agire alle spalle del tandem offensivo composto da Jovic e Haller, mentre a prendere il posto del centrocampista svizzero dovrebbe essere l’ex Napoli e Chievo De Guzman. Per il resto la squadra sarà confermata rispetto al pareggio interno di una settimana fa: il portiere sarà Trapp, davanti a lui la linea difensiva composta da tre centrali che saranno Hasebe, Hinteregger e N’Dicka mentre Danny Da Costa sarà il laterale destro a supporto del centrocampo, con Kostic che dall’altra parte farà lo stesso e, di fatto, in fase di possesso palla e spinta può andare a giocare stabilmente sulla trequarti se non affiancare i due attaccanti formando una sorta di tridente. L’altro centrale di centrocampo dovrebbe essere Rode; difficile che questo schieramento venga cambiato dall’allenatore dell’Eintracht Francoforte, eventualmente Willems potrebbe trovare spazio sulla sinistra qualora il tecnico decida di approcciare la partita in modo leggermente più difensivo e sfruttare di più le ripartenze, ma è una decisione che vedremo soltanto all’ultimo.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 21 Cédric Soares, 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio; 8 Vecino, 37 Skriniar; 16 Politano, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 11 Keita B.

A disposizione: 27 Padelli, 60 Schirò, 87 Candreva, 68 Merola

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: Asamoah, L. Martinez

Indisponibili: Vrsaljko, Miranda, Brozovic, Nainggolan, Icardi

EiNTRACHT FRANCOFORTE(3-4-1-2): 31 Trapp; 20 Hasebe, 13 Hinteregger, 2 N’Dicka; 24 D. Da Costa, 17 Rode, 6 De Guzman, 10 Kostic; 9 Haller, 8 Jovic

A disposizione: 1 Ronnow, 3 Falette, 23 Russ, 15 Willems, 21 Stendera, 30 Cetin, 39 Gonçalo Paciencia

Allenatore: Adi Hutter

Squalificati: Gelson Fernandes

Indisponibili: Rebic



