Probabili formazioni Salisburgo Napoli/ Quote, Ancelotti senza Koulibaly e Maksimovic

Nelle probabili formazioni di Salisburgo Napoli valutiamo le scelte dei due allenatori per la partita che, in programma alle ore 18:55 di giovedì 14 marzo, si gioca per il ritorno degli ottavi di Europa League 2018-2019. Si riparte dal 3-0 con cui i partenopei hanno vinto al San Paolo, un risultato che di fatto è una garanzia per la squadra di Carlo Ancelotti; anche al netto di assenze pesanti in difesa il Napoli non dovrebbe avere problemi nell’avere ragione di un avversario che dunque dovrebbe fare decisamente peggio rispetto allo scorso anno, quando aveva sfiorato la qualificazione alla finale. La squadra mandata in campo da Ancelotti domenica, nella trasferta di Reggio Emilia, ci ha detto chiaramente come ormai la priorità del tecnico sia quella di vincere l’Europa League; di conseguenza ora ci aspettiamo che i titolari siano presenti nelle scelte dell’allenatore, ma vediamo nel dettaglio i dubbi e le certezze da ciascun lato nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Salisburgo Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono gli austriaci a partire favoriti nel pronostico di Salisburgo Napoli, ma la partita si presenta comunque equilibrata: l’agenzia di scommesse Snai ha quotato a 2,35 volte la cifra messa sul tavolo il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa, mentre il segno 2 da giocare per il successo dei partenopei vi farebbe guadagnare 2,85 volte quanto investito. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita pari a 3,60 volte la somma investita con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO NAPOLI

LE SCELTE DI ROSE

In Salisburgo Napoli Marco Rose deve rinunciare allo squalificato Schlager; sarà allora Mwepu (che è favorito su Szoboszlai) a prenderne il posto in mediana, con la conferma di Samassékou come playmaker basso e di Junuzovic che sarà la mezzala sul centrosinistra. In difesa non cambierà niente, dunque in porta dovrebbe esserci Walke con la protezione di André Ramalho e Onguéné al centro, mentre Lainer e Ulmer saranno i due terzini che dovranno provare a spingere molto più di quanto hanno fatto la scorsa settimana; nel reparto avanzato il giovane Wolf sarà il trequartista designato e andrà a supporto dei due attaccanti. Qui c’è un dubbio: sicuramente Dabbur, capocannoniere di Europa League, sarà in campo ma al suo fianco l’allenatore deve decidere tra lo zambiano Daka, il giapponese Minamino oppure Gulbrandsen, che è tornato a disposizione e ha giocato come titolare domenica, nel deludente 0-0 interno che il Salisburgo ha centrato contro lo Sturm Graz (rimanendo comunque ampiamente al primo posto della classifica della Bundesliga austriaca, con 9 punti di vantaggio sul Lask).

GLI 11 DI ANCELOTTI

Salisburgo Napoli non vedrà la presenza di Nikola Maksimovic e Koulibaly, entrambi squalificati: al centro della difesa, davanti a Meret, giocheranno allora Chiriches e Luperto che domenica hanno disputato un tempo a testa dandosi il cambio, proprio in previsione di questa partita. Dovrebbe esserci un cambio anche a sinistra con Hysaj pronto a prendere il posto di Ghoulam (in alternativa c’è Mario Rui), a destra verso la conferma Malcuit che è ormai il titolare di quello spot. A centrocampo si rivedono in tre: Callejon si prende la maglia di esterno a destra, sull’altro versante del campo agirà Zielinski mentre Fabian Ruiz tornerà ad occupare la casella di regista andando ad affiancare Allan, facendo scivolare in panchina Amadou Diawara. Davanti, a conti fatti, Mertens dovrebbe riposare: spazio per Milik, a meno che a rimanere fuori non sia Lorenzo Insigne che lancerebbe dunque il belga a fianco del polacco. Ad ogni modo la varietà offensiva a disposizione di Ancelotti è ampia, contando che anche Verdi potrebbe giocare come seconda punta.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 21 Chiriches, 13 Luperto, 23 Hysaj; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 99 Milik, 24 L. Insigne

A disposizione: 25 Ospina, 6 Mario Rui, 31 Ghoulam, 11 Ounas, 42 A. Diawara, 9 Verdi, 14 Mertens

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: Ni. Maksimovic, Koulibaly

Indisponibili: Raul Albiol

SALISBURGO (3-4-1-2): 33 Walke; 22 Lainer, 15 André Ramalho, 6 Onguéné, 17 Ulmer; 45 Mwepu, 8 Samassékou, 16 Junuzovic; 13 Wolf; 9 Dabbur, 18 Minamino

A disposizione: 1 C. Stankovic, 55 Todorovic, 5 Vallci, 14 Szoboszlai, 20 Daka, 21 Gulbrandsen, 11 Prevljak

Allenatore: Marco Rose

Squalificati: Schlager

Indisponibili: Pongracic, Van der Werff, Y. Diarra



