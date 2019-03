Pronostici Europa league 2019/ Quote e scommesse delle partite (ritorno, ottavi)

Il secondo torneo per club del continente torna sotto ai riflettori oggi giovedi 14 marzo ed è quindi arrivato il momento di considerare quali saranno i pronostici di Europa league fissati dalla nostra redazione per i match di ritorno degli ottavi di finale previsti. Prima di analizzare però nel dettaglio quote, scommesse e pronostici di Europa league andiamo a ricordare il programma di questa sera così attesa, dove scopriremo finalmente chi otterrà la qualificazione ai quarti di finale del prestigioso torneo continentale. Saranno come al solito due le fasce orarie previste: tre incontri avranno quindi inizio alle ore 18,55 tra cui anche Salisburgo Napoli, mentre cinque avranno luogo alle ore 21.00 e qui spicca il match a San Siro tra Inter e Eintracht. Andiamo quindi ora controllare che cosa ci dicono i pronostici di Europa League per i match di questa sera, facendo focus proprio sui due incontri che interessano le squadre italiane ancora presenti nel tabellone.

PRONOSTICO SALISBURGO NAPOLI

Benché certo nel match di andata gli austriaci si sono battuti con valore tra le mura del San Paolo, Ancelotti e i suoi sono forti di un netto 3-0 trovato nella partita di andata: il pronostico, se non per la partita di questa sera, almeno per il passaggio del turno, appare ben scontato. Va poi detto che benché i ragazzi di Mister Hutter abbiano dalla loro il fattore campo, anche la vittoria del singolo incontro dovrebbe andare ai partenopei, in grande forma e nettamente superiori rispetto agli avversari, che pure non verranno sottovalutati.

PRONOSTICO INTER EINTRACHT

Discorso appena diverso per Spalletti e i suoi, visto che i nerazzurri poi arrivano dallo 0-0 rimediato in Germania nella partita di andata di questo ottavo di finale. Per i pronostici di Europa league appare quindi ben complicato individuare un vincitore netto: l’Inter ha certamente maggior prestigio e il favore del fattore campo, ma è piena emergenza nello spogliatoio milanese tra assenti per squalifica, infortuni e giocatori non a disposizione (come Icardi). Non ha invece grandi problemi Marco Rose che conta solo pochi assenti annunciati e può quindi affidarsi anche a una panchina ben pronta. A conti infatti però pare difficile vedere l’Inter come sfavorita al successo e al passaggio del turno in questa fase del torneo continentale.



