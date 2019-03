Risultati Europa League 2019/ Diretta gol live score, ritorno ottavi (14 marzo)

Oggi giovedì 14 marzo ci attende una grande serata di calcio, nella quale scopriremo i risultati di Europa League per quanto riguarda il ritorno degli ottavi di finale. Sappiamo bene che in questa fase l’Europa League gioca senza sosta per colmare il “ritardo” di un turno che la separa dalla Champions League. Messi dunque alle spalle i sedicesimi di finale, che hanno promosso Napoli e Inter bocciando invece la Lazio, settimana scorsa abbiamo avuto l’andata degli ottavi e questa sera avremo di nuovo un menù ricchissimo grazie a ben otto partite che ci daranno tutti i risultati Europa League per il ritorno degli ottavi e il quadro delle qualificate ai quarti. Si comincerà alle ore 18.55 con Dinamo Kiev Chelsea, Krasnodar Valencia e Salisburgo Napoli, mentre alle ore 21.00 sarà il momento del fischio d’inizio per Arsenal Rennes, Benfica Dinamo Zagabria, Inter Eintracht, Slavia Praga Siviglia e Villarreal Zenit.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: FOCUS SULLE ITALIANE

I risultati Europa League più attesi in Italia saranno dunque quelli che usciranno stasera prima da Salisburgo Napoli e poi da Inter Eintracht. I partenopei arrivano in Austria forti di un vantaggio davvero consistente ottenuto grazie alla vittoria per 3-0 nella partita d’andata di settimana scorsa al San Paolo. Prendere sotto gamba l’impegno odierno sarebbe un errore molto pericoloso, ma sicuramente il Napoli ha già un piede e mezzo nei quarti e un allenatore di immensa esperienza internazionale come Carlo Ancelotti saprà come evitare cali di tensione da parte dei suoi ragazzi contro un Salisburgo che è pur sempre semifinalista della passata edizione di Europa League. Tutto molto più aperto per l’Inter, che ripartirà dal pareggio per 0-0 ottenuto a Francoforte contro l’Eintracht: essere usciti indenni dalla trasferta sul campo di un attacco formidabili è sicuramente una buona base di partenza, però oggi un pareggio con gol condannerebbe i nerazzurri, che sono dunque “condannati” a vincere per qualificarsi. Potrebbe essere la svolta di una stagione pazza, di certo l’Inter si giocherà molto in prima serata a San Siro.

RISULTATI EUROPA LEAGUE 2019: RITORNO OTTAVI

Ore 18.55

Dinamo Kiev Chelsea

Krasnodar Valencia

Salisburgo Napoli

Ore 21.00

Arsenal Rennes

Benfica Dinamo Zagabria

Inter Eintracht

Slavia Praga Siviglia

Villarreal Zenit



