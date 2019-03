Avversaria Juventus/ Champions League, sorteggio quarti: chi contro i bianconeri?

Quale sarà l’avversaria della Juventus nei quarti di Champions League? Il sorteggio è sempre più vicino, a partire dalle ore 12:00 conosceremo finalmente la squadra che incrocerà i bianconeri sulla strada verso la finale del Wanda Metropolitano, fissata per il primo giugno. Non ci sono più vincoli o limitazioni, è un tutti contro tutti e del resto per i bianconeri le possibilità sarebbero state comunque ampie visto che è l’unica rappresentante italiana dopo l’eliminazione della Roma: la grande impresa contro l’Atletico Madrid andrà ora onorata perchè sarebbe un peccato uscire dopo un 3-0 simile. Ad ogni modo, le potenziali avversarie della Juventus nei quarti della Champions League usciranno dalla rosa delle quattro inglesi (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham) oppure da Ajax, Barcellona e Tottenham). Se contro i Red Devils c’è già stato il doppio incrocio nella fase a gironi (vittoria bianconera a Old Trafford, beffarda sconfitta casalinga dopo una delle migliori partite della stagione), con tutte le altre possiamo parlare di corsi e ricorsi storici; anche per quanto riguarda il Manchester City, che resta comunque la meno pescata in un sorteggio e soprattutto in un contesto di Champions League.

AVVERSARIA JUVENTUS: LE POSSIBILITA’

L’avversaria della Juventus per i quarti di Champions League sarà comunque tosta, perchè a questo punto del torneo chiunque rappresenta una minaccia sui 180 minuti: naturalmente i bianconeri sperano di evitare Barcellona e Manchester City e magari anche il Liverpool, mentre Porto e Tottenham potrebbero essere gli affari migliori. Diremmo anche l’Ajax, ma le straripanti partite contro il Real Madrid impongono ovviamente cautela anche se andrà dimostrato se gli olandesi saranno in grado di replicare quelle prestazioni; il Manchester United affrontato in autunno era una squadra abbordabile e in crisi, ma da quando Ole Gunnar Solskjaer ha preso il posto di José Mourinho le cose sono migliorate, il modo in cui i Red Devils hanno eliminato il Psg fa paura e soprattutto a questi livelli il blasone e l’ambiente possono contare molto. Di certo come detto gli spauracchi sono Barcellona e Manchester City, anche se per quanto riguarda gli Sky Blues bisogna valutare il fattore dell’esperienza; la presenza in panchina di Pep Guardiola però contribuisce ad aumentare le difficoltà, mentre il Liverpool ha preso consapevolezza con la finale dello scorso anno ed è capace di devastanti folate offensive. Comunque la si giri, sarà molto complicato ma vedremo chi pescherà la Juventus.

