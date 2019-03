AVVERSARIO NAPOLI/ Europa League, pericolo inglese e spagnolo nell’urna

AVVERSARIO NAPOLI, QUARTI EUROPA LEAGUE

Oggi, venerdì 15 marzo, si svolgerà a Nyon il sorteggio dei quarti di finale di Europa League. Alle ore 13 il Napoli, unica formazione italiana rimasta in gioco nella competizione, conoscerà il suo avversario. I partenopei pur soffrendo hanno eliminato negli ottavi di finale gli austriaci del Salisburgo. Il 3-0 nel match d’andata aveva senz’altro messo il cammino verso la qualificazione in discesa per gli uomini di Ancelotti, ma gli austriaci si sono confermati duri a morire, ribaltando il risultato dopo il vantaggio siglato da Milik alla Red Bull Arena, e portandosi sul 3-1 prima del triplice fischio finale. Napoli comunque qualificato e ora convinto più che mai a togliersi una soddisfazione europea in una stagione avara di vittorie sugli altri fronti, con l’eliminazione della Coppa Italia e il campionato che può regalare ormai solo la conferma del secondo posto in classifica, con la Juventus prima della classe lontana ben 18 punti.

AVVERSARIA NAPOLI EUROPA LEAGUE: I PERICOLI

Gruppo di potenziali avversarie variegato per il Napoli nel sorteggio dei quarti di finale di Europa League. Dopo l’en plein in Champions League con 4 formazioni su 4 qualificate agli ottavi di finale, i club inglesi possono festeggiare anche l’approdo di Chelsea e Liverpool tra le prime 8 di Europa League. Sin dall’inizio della competizione le due squadre londinesi sono tra le favoritissime. Eliminato il Siviglia dai ceki dello Slavia Praga, che possono considerarsi una vera e propria mina vagante, la Spagna è rimasta comunque in gioco con due formazioni. Un sorprendente Villarreal, che pure sta stentando nella Liga, ha fatto un sol boccone dei russi dello Zenit San Pietroburgo. Gli altri russi del Krasnodar sono stati invece eliminati a 30” dalla fine dal Valencia. Il Benfica ha sofferto fino ai supplementari, ma torna tra le prime 8 della competizione eliminando la Dinamo Zagabria. Infine, una vera outsider di lusso, i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, giustizieri dell’Inter e capaci finora di giocare un calcio tra i più brillanti in Europa League, restando gli unici difensori del calcio tedesco in campo continentale.

