Calendario Europa League 2019/ Quando si gioca? Quarti: Napoli Arsenal, tutte le date

Il sorteggio di Nyon ha finalmente dato il suo verdetto e si completa quindi il tabellone come il calendario dei quarti di Europa league 2019: andiamo quindi a vedere quali saranno i prossimi appuntamenti del secondo torneo per club del continente, dove trova ancora spazio il Napoli di Ancelotti. Al contrario di quanto accade però la Champions, in Europa league il calendario è già fissato, anche se si è dovuto rimaneggiare un paio di incroci per la presenza di due club inglesi come Arsenal e Chelsea. Ecco allora che secondo il calendario le partite di andata si giocheranno giovedi 11 aprile ad orario ancora da decidere: allora avranno quindi luogo Arsenal-Napoli, Villarreal-Siviglia, Benfica-Eintracht e Slavia-Praga-Chelsea. Sono state invece già fissate per il prossimo 18 aprile le partite di ritorno e dunque Napoli-Arsenal, Valencia-Villarreal, Eintracht-Benfica, Chelsea-Slavia Praga. Per il calendario di Europa league poi si ricorda che le semifinali si giocheranno il 2 e 9 maggio, mentre la finalissima è stata prevista il 29 maggio a Baku.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE: QUANDO SI GIOCA NAPOLI ARSENAL

Benche il sorteggio di Nyon abbia deciso che fosse il Napoli a dover giocare l’andata in casa ai quarti di finale contro l’Arsenal, di fatto il calendario dei quarti di Europa league ci pone l’incrocio al contrario. Il motivo di questo scambio è subito detto: anche il Chelsea infatti come i Gunners sono stati selezionati dalle urne some secondi, ma i blues, che hanno chiuso la precedente stagione di campionato davanti alla squadra di Emery, hanno conservato la prelazione. Di conseguenza non potendo fissare due partite di Europa league nella stessa città nello stesso giorno si è deciso che saranno gli azzurri a giocarsi il tutto per tutto al ritorno al San Paolo. La mossa poi potrebbe anche non dispiacere ad Ancelotti e i suoi, che chiaramente saranno più che felici di festeggiare la possibile semifinale di Europa league di fronte al caloroso pubblico del San Paolo.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE

11 aprile: andata quarti

18 aprile: ritorno quarti

2 maggio: andata semifinali

9 maggio: ritorno semifinali

29 maggio: finale a Baku



© RIPRODUZIONE RISERVATA