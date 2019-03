Calendario quarti Champions League 2019/ Quando si gioca? Le date di Ajax Juventus

Terminato il sorteggio, abbiamo il calendario dei quarti di Champions League 2019 con le date definitive, decise dalla Uefa e dalle società dopo l’esito della urna di Nyon. Sappiamo che sarà Ajax Juventus il quarto dei bianconeri e sappiamo pure che l’andata sarà in casa degli olandesi, che sono stati estratti per primi. Naturalmente però bisognava stabilire le date esatte, perché sia all’andata sia al ritorno due partite dei quarti di Champions League saranno giocate al martedì e le altre due al mercoledì. Nella classica riunione tra la Uefa e le dirigenze delle squadre interessate, che ha luogo subito dopo la cerimonia del sorteggio, ecco che è stato stabilito il calendario esatto: l’andata alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam si giocherà mercoledì 10 aprile, mentre il ritorno allo Juventus Stadium sarà sei giorni dopo, cioè martedì 16 aprile, sempre con fischio d’inizio alle ore 21.00, orario che in questa stagione è diventato quello abituale per le partite di Champions League.

CALENDARIO QUARTI CHAMPIONS LEAGUE 2019: TUTTE LE DATE

Le stesse date del calendario dei quarti di Champions League toccheranno anche a Manchester United Barcellona: andata il 10 aprile a Old Trafford, ritorno il 16 aprile al Camp Nou. Qui c’è da fare una postilla, perché il sorteggio avrebbe messo il Barcellona in casa all’andata: tuttavia sia lo United sia il City avrebbero avuto il ritorno in casa e questo piccolo vantaggio toccherà ai Citizens, meglio classificati nella Premier League dell’anno scorso (criterio discriminante in questi casi). Dunque martedì 9 aprile all’andata si giocheranno Liverpool Porto ad Anfield e Tottenham Manchester City a Londra, i ritorni di queste due sfide saranno invece mercoledì 17 aprile in Portogallo e all’Etihad Stadium di Manchester.

