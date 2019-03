Champions League 2019 diretta sorteggio/ Quarti streaming video e tv, il tabellone

Il sorteggio dei quarti di Champions League 2018-2019 va in scena venerdì 15 marzo, alle ore 12:00. Stiamo allora per conoscere i quattro accoppiamenti di partite che verranno disputate il 9-10 aprile (andata) e il 16-17 aprile (ritorno) e che porteranno altre quattro squadre in semifinale. Stiamo entrando nel vivo del torneo: la Juventus, unica italiana rimasta in corsa, spera ovviamente di pescare bene e potrebbe farlo perchè ci sono almeno tre avversarie che appaiono più abbordabili, al netto del fatto che arrivati a questo punto qualunque squadra rappresenta un’insidia. Comunque, il quadro delle società che oggi entrano nella diretta del sorteggio dei quarti di Champions League è composto da Ajax, Barcellona, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Porto e Tottenham. Quali saranno gli accoppiamenti lo scopriremo tra poco, intanto possiamo ricordare che verrà stabilito subito chi giocherà in casa la partita di andata – sarà la prima squadra estratta dall’urna – in maniera del tutto casuale, perchè a questo punto non esistono più limitazioni di alcun genere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO

La diretta tv del sorteggio dei quarti di Champions League sarà trasmessa come sempre sulla televisione satellitare: gli abbonati potranno seguirlo su Sky Sport Football (203) con ampio pre e post da studio con i vari ospiti presenti. Anche il canale Sky Sport 24 (200) si collegherà per la cerimonia del sorteggio, mentre i clienti Sky potranno attivare l’applicazione Sky Go e seguire l’estrazione dalle urne in diretta streaming video. Dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone saranno utili anche per collegarsi al sito www.uefa.com, che naturalmente seguirà il sorteggio in maniera integrale.

SORTEGGIO QUARTI CHAMPIONS LEAGUE: I POSSIBILI INCROCI

Ci avviciniamo dunque alla diretta del sorteggio dei quarti di Champions League: i possibili accoppiamenti sono tutti spettacolari, e per ciascuno di essi si può raccontare una storia a parte. Dal derby di Manchester alla sfida tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi, passando per il ritorno di Pep Guardiola al Camp Nou (già avvenuto in passato) o la grande rivalità tra Liverpool e Manchester United. Di certo la presenza di quattro squadre inglesi aumenta la possibilità di vedere un derby, e potrebbe essere un affare anche per la Juventus che in questo modo, se ovviamente dovesse passare i quarti, avrebbe eventualmente meno avversarie toste per la strada verso la finale. Dobbiamo anche aggiungere che l’Atletico Madrid, eliminato dai bianconeri, ha perso la possibilità di giocare tra le mura amiche l’ultimo atto: vista l’assenza del Real Madrid non ci sarà una squadra che potrà dire di essere in casa in finale, forse nemmeno il Barcellona visto che la capitale spagnola è vista come “territorio nemico”. Adesso però ci dobbiamo concentrare, perchè stiamo finalmente per conoscere gli accoppiamenti che usciranno dal sorteggio dei quarti di finale della Champions League.



